PSG: Katoto promet "qu'il va se passer beaucoup de choses" après sa prolongation

Meilleure buteuse de l'histoire du PSG et star de la D1 Arkéma à 23 ans, Marie-Antoinette Katoto a fini par s'entendre avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Elle a donné les raisons de ce choix vendredi après la victoire des Bleues face au Vietnam (7-0).

Le feuilleton a été long. Mais il s’est terminé de la meilleure des manières pour Paris. Vendredi, au terme de plusieurs mois de négociations, le club de la capitale a annoncé la prolongation pour trois saisons de sa pépite Marie-Antoinette Katoto. Comme avec Kylian Mbappé en mai, la fin est heureuse, alors qu’un départ de la meilleure buteuse de l'histoire de Paris, avec plus de 130 unités au compteur, aurait été un crève-cœur pour les supporters autant qu'un énorme coup dur pour le projet sportif.

"Il fallait se mettre sur le droit chemin"

A 23 ans, elle est désormais assurée d'être placée au cœur du projet, avec un salaire XXL et de solides ambitions. "Ce fut long, avec de très bons échanges, et je pense que ce sera bénéfique pour tout le club. C'est un club très ambitieux, il va le rester. Il y avait des réglages à faire et ils ont été faits. Il va falloir du temps pour que tout se mette en place, chez les féminines et les garçons. C'est un grand club qui a tout pour lui, il fallait juste se mettre sur le droit chemin", a-t-elle commenté vendredi soir après la victoire des Bleues face au Vietnam (7-0), en match de préparation pour le prochain Euro en Angleterre (6 juillet-31 juillet).

"On a beaucoup discuté avec le Paris Saint-Germain et je ne peux pas tout vous dire mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer, on est sur le même chemin", a-t-elle insisté. Une référence, sans doute, aux chantiers toujours en cours au PSG, dont la saison a été polluée par l’affaire Kheira Hamraoui, victime en novembre d'une agression encore non élucidée, et par des accusations portées à l'encontre de l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle, suspendu en mai pour un comportement jugé inapproprié envers une jeune joueuse, ce qu'il conteste.