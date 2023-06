PSG: "Ils m'ont craché dessus", Hamraoui en veut toujours aux ultras parisiens

La désormais ex-joueuse du PSG, Kheira Hamraoui, a dénoncé dans l'After Foot les banderoles insultantes dont elle a fait l'objet de la part de supporters parisiens après son agression.

Entre le PSG et Kheira Hamraoui, l’histoire s’est tristement terminée. Avant son départ libre à la fin de cette saison, la milieu de terrain a d’ailleurs réglé ses comptes avec les ultras parisiens, qui ne l’ont pas toujours épargné après la violente agression qu'elle a subie en novembre 2021 lors d'un guet-apens mené par des individus cagoulés.

"J'ai été choquée"

"Je n’en veux à personne, chacun est responsable de ses actes. Maintenant, j’ai fait passer mon message, je voulais partir sans regrets. Ils ont fait des banderoles pendant un an et demi en m’insultant sur ma vie privée. Je ne pense pas que les joueurs soient jugés sur leur vie privée. Alors pourquoi une femme est jugée sur sa vie privée ? J’ai été insultée, ils m’ont craché dessus, c’est horrible, c’est le moment le plus dur de ma carrière. Aucune joueuse dans le monde n’a vécu de telles insultes de ses supporters", a-t-elle commenté ce mercredi dans l’After Foot sur RMC.

Et de poursuivre : "J’ai été choquée, mes jambes tremblaient, j’étais en pleurs, j’ai supplié le coach de me faire sortir. Je voyais des filles avec des larmes aux yeux. Je n’ai jamais reçu d’excuses de leur part. J’ai été insultée pendant un an et demi. Ils ont mis une telle énergie dans leurs banderoles… Je n’ai pas eu d’excuses, pour moi ce ne sont pas des hommes. Une seule personne est venue me voir vers janvier pour s’excuser. Mais ils sont 4.000 à m’insulter. C’est ce que je leur ai dit. C’était horrible de m’humilier comme ça." Après son agression, une partie du vestiaire parisien s'est retournée contre elle. Certaines joueuses lui ont notamment reproché d'avoir orienté les enquêteurs vers Aminata Diallo, sa coéquipière, témoin de la scène. Diallo a été mise en examen dans cette affaire, suspectée d'être la commanditaire de l'agression.

Hamraoui, elle, ne se voit désormais plus jouer en France. "Je n’ai plus envie. La suite ? C’est secret, mais je ne vais pas arrêter ma carrière", a-t-elle confié sur RMC.