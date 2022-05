DIRECT - La liste des Bleues pour l'Euro 2022

Quelles joueuses pour l'équipe de France à l'Euro? Réponse à 13h dans l'interview de Corinne Diacre au journal de TF1. C'est la première grande compétition pour les Bleues depuis la Coupe du monde 2019 en France. Trois ans, c'est long, surtout que ces trois années ont été ponctuées de nombreux conflits entre la sélectionneure, Corinne Diacre et un certain nombre de cadres de l'équipe de France, notamment les Lyonnaises Eugénie Le Sommer et Amandine Henry.