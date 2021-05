Équipe de France: Le Sommer n'a pas prévenu Diacre de son prêt aux États-Unis

Eugénie Le Sommer affirme être à la "disposition de l'équipe de France", malgré son départ en prêt aux États-Unis (à l'OL Reign) et le fait qu'elle n'ait pas prévenu la sélectionneure Corinne Diacre.

À 31 ans, Eugénie Le Sommer va découvrir le championnat des États-Unis. L'attaquante de l'Olympique Lyonnais sera prêtée à la franchise soeur OL Reign, à partir du 6 juin et jusqu'au 31 décembre 2021. Une décision qu'elle n'a pas annoncée en amont à Corinne Diacre.

"Ma famille vient tout juste de l'apprendre, il n'y avait rien d'officiel jusqu'à aujourd'hui", a-t-elle déclaré mercredi dans un entretien à L'Équipe, lorsqu'il lui a été demandé si elle avait prévenu la sélectionneure de l'équipe de France.

"Je suis à la disposition de l'équipe de France et je le resterai", a-t-elle néanmoins précisé pour éviter tout malentendu à un an de l'Euro 2022. "Je vais dans l'un des championnats les plus compétitifs, l'un des meilleurs du monde. Le plus important, c'est d'être performante, de jouer. Ce sera les choix de la sélectionneuse. Mais je ne vais pas là-bas pour dire au revoir à l'équipe de France, bien au contraire", a ajouté la buteuse aux 175 capes et 86 buts.

"Je ne suis pas dans une optique négative"

"Je pense que je peux accorder une corde à mon arc en partant là-bas, ça peut faire évoluer mon jeu, améliorer des choses. Je le prends comme cela. On aura le temps de penser à l'Euro. Je reviens en janvier, je ne suis pas dans une optique négative vis-à-vis des Bleues", a ajouté Eugénie Le Sommer.

À l'OL Reign, qui débute sa saison en National Women's Soccer League (NWSL) le 15 mai avec un match contre North Carolina Courage, Eugénie Le Sommer retrouvera la gardienne Sarah Bouhaddi et la milieu Dzenifer Marozsan, également prêtées par l'Olympique Lyonnais.