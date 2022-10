Etats-Unis: une enquête pointe une pratique "systémique" d'abus et agressions sexuelles dans le football féminin

Une enquête dans le football féminin américain, diligentée par la Fédération et publiée ce lundi, révèle une pratique "systémique" d'abus et agressions sexuelles, dont ont notamment été victimes des joueuses de l'équipe nationale dans le cadre du championnat organisé par la Ligue (NWSL).

Cette enquête, menée par l'ancienne procureure générale des États-Unis, Sally Yates, et le cabinet d'avocats King & Spalding a mis au jour des "commentaires à connotation sexuelle, des avances et des attouchements sexuels non désirés et des rapports sexuels forcés" au sein du football féminin aux Etats-Unis.

