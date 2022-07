EN DIRECT - Angleterre-Allemagne: suivez la grande finale de l'Euro 2022

Une finale placée sous le signe de la sécurité

Quelques mois après les incidents en Ligue des champions et environ un an après le chaos de l’Euro masculin, les autorités britanniques ne veulent prendre aucun risque pour la finale du championnat d’Europe féminin entre l’Angleterre et l’Allemagne ce dimanche à Wembley (18h). Afin d’éviter tout incident avec les supporters, et notamment un afflux de fans sans billet, les pouvoirs publics ont misé sur une sécurité plus importante que prévue.

"La sûreté et la sécurité des supporters au stade de Wembley sont d'une importance primordiale et nous avons mis en place des mesures de sécurité solides avant, pendant et après tous les événements au stade", a expliqué un porte-parole de l’instance dirigeante du foot outre-Manche dans des propos relayés notamment par le Daily Mail.

