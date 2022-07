Euro 2022: cruelle fin d'aventure pour les Bleues, battues en demies par l'Allemagne

Au terme d'un match fermé sur la pelouse de Milton Keynes, les Allemandes ont eu le dernier mot face aux Bleues (2-1) en demies de l’Euro 2022. Alexandra Popp et ses partenaires défieront les Lionnes anglaises en finale, dimanche à Wembley (21 heures).

C'est la fin de l'aventure pour les Bleues. Qualifiées pour la première fois en demi-finales d'un l'Euro, les joueuses de Corinne Diacre ne verront pas Wembley, théâtre suprême du football britannique et qui abritera l'ultime rencontre de la compétition. L'équipe de France a craqué à 14 minutes du terme face à l'Allemagne, s'inclinant 2-1 dans un match d'abord fermé en première période, puis un peu plus débridé en deuxième. Les Allemandes retrouveront les Lionnes anglaises dimanche soir (21 heures).

Popp fait plier Peyraud-Magnin et sonne la fin du rêve pour les Bleues

Pourtant, les coéquipières de Wendie Renard ont réalisé l'exploit majuscule de faire plier la portière allemande Merle Frohms, qui n'avait jusque-là pas vu ses filets trembler une seule fois. C'est même la gardienne qui est venue inscrire le but égalisateur des Bleues en jouant de malchance, la frappe de Kadidiatou Diani rebondissant sur le poteau... et sur son dos avant de rentrer (1-1, 44e).

Avant cela, la capitaine allemande Alexandra Popp était venue donner l'avantage aux siennes quelques minutes plus tôt, d'une superbe reprise de volée du gauche catapultée sous la barre de Pauline Peyraud-Magnin (1-0, 40e).

Revenues à hauteur juste avant la pause sur leur seule frappe cadrée, les Bleues ont eu des difficultés à déployer leur jeu dans le premier acte face à un pressing constant de leurs adversaires, très bien organisées défensivement. Pour tenter de changer la donne, la sélectionneuse tricolore a tenté d'apporter davantage de solutions dans la profondeur avec Selma Bacha en lieu et place de Melvine Malard. Et celle-ci n'était pas loin d'inscrire le but du break à l'heure de jeu mais elle trouvait Kathrin Hendrich sur la trajectoire de sa frappe, avant que Wendie Renard ne voit sa tête repoussée par Merle Frohms (62e).

Et alors qu'on pensait les Bleues offensives, peut-être en passe de prendre les devants, elles se sont fait prendre au piège par l'intenable Popp, une fois encore. Sur un centre de Svenja Huth, côté droit, la capitaine allemande se détendait parfaitement et passait devant Griedge Mbock pour tromper Peyraud-Magnin sur sa gauche (2-1, 74e), son quatrième but de la tête depuis le début de l'Euro. Le duo Huth-Popp, le même qui avait permis l'ouverture du score des championnes d'Europe 2013 et qui a mis la France à terre sur la pelouse de Milton Keynes...

Linda Dalmann sera à deux doigts d'inscrire le but du break à la fin du temps réglementaire, mais sa frappe trop croisée du droit filera juste à côté. Les Bleues sont éliminées de l'Euro mais à la lumière de leur prestation ce mercredi, elles se sont montrées à la hauteur de l'enjeu et sont tombées face à une formation qui leur est apparue supérieure.