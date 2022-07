Allemagne: poisse, zoo et postiche... six choses à savoir sur Alexandra Popp, la star de l'Euro 2022

Co-meilleure buteuse de l’Euro avec l’Allemagne, Alexandra Popp, auteure d'un doublé face aux Bleues en demi-finale, est l’une des grandes stars de ce championnat d’Europe. En attendant la finale et la quête du titre contre l’Angleterre dimanche à Wembley, l'attaquante de Wolfsburg (31 ans) est aussi une joueuse à part, à la personnalité affirmée.

Elle a failli manquer son troisième Euro

Initialement programmé à l’été 2021, l’Euro féminin, crise sanitaire oblige, a été reporté d’un an afin qu’il ne se dispute pas en même temps que l’Euro masculin. Enfin une "bonne nouvelle" pour Alexandra Popp qui aurait dû y renoncer pour la 3e fois s’il avait été maintenu. Au mois d’avril 2021, l’attaquante de Wolfsburg s’est en effet déchirée un cartilage du genou, l’éloignant des terrains durant plusieurs semaines. Blessée à une cheville, elle avait déjà été privée de l’Euro 2013, année du dernier titre européen de la sélection allemande. Elle a aussi manqué l’Euro 2017 aux Pays-Bas à cause d’un souci au ménisque. Vous avez dit poisseuse ? Allez, ajoutons qu’elle a été positive au Covid le… 15 juin.

Elle a remporté trois Ligues des champions

A 31 ans, Popp possède l’un des plus beaux palmarès du foot féminin. Avec l’Allemagne, il lui manque certes l’Euro (à moins que dimanche...) et la Coupe du monde mais elle a gagné l’or olympique en 2016. Avec son club de Wolfsburg où elle joue depuis 2012, elle a triomphé à trois reprises en Ligue des champions (2009, 2013 et 2014).

Popp avec Wolfsburg contre le Barça © AFP

Elle a une formation en soins animaliers

Amoureuse des animaux, elle se lance en 2012 après avoir obtenu un stage dans un zoo sur une idée d’une partenaire. Entre 2012 et 2015, elle apprend le métier et s’occupe désormais cinq fois par semaine des animaux du zoo d'Essehof, à 20 minutes en voiture de Wolfsburg. "C'est très important pour mon mental, explique-t-elle. Au football, on est soumis au stress, on voyage beaucoup, on se fatigue physiquement et mentalement. Ici, avec les animaux, je récupère, je recharge mes batteries, je retrouve le calme intérieur." Lundi pendant la journée de repos laissée aux joueuses allemandes après le premier tour, elle s’est rendue au zoo de Londres. Avant d'écoeurer les Bleues en demi-finale de l'Euro.

Elle s’est forgée un mental de fer en débutant avec les garçons

La jeune Alexandra Popp fut l’un des deux seules filles à intégrer l’équipe masculine de son club du FC Schwarz-Weiss Silschede. Cible des moqueries des garçons, elle s'est servie de cette expérience pour s'aguerrir : "J'ai joué avec les hommes jusqu'à 14 ans, confie-t-elle à Bild. Cela m'a permis de grandir plus vite, d'être capable de résister aux coups plus rapidement que la majorité des joueuses, d'acquérir une vraie maturité. Aujourd'hui, je n'hésite jamais à aller là où ça fait mal."

Elle soutient le mouvement LGBT

"Poppi", son surnom en Allemagne, a fait partie l'an passé des 800 signataires d’une tribune visant à soutenir un ou une joueuse qui ferait son coming out. "Nous sommes maintenant en 2021 et il n'y a toujours pas un seul professionnel de football ouvertement gay dans le football masculin en Allemagne. Personne ne devrait être forcé à effectuer son coming out. C'est un choix libre et individuel. Mais c'est notre objectif que tous ceux qui décident de franchir le pas puissent être certains de notre soutien total", ont écrit les signataires de cette tribune. A l’Euro, la capitaine porte un brassard aux couleurs du drapeau LGBT.

Elle s'est présentée en conférence de presse avec… une fausse moustache

Surprise ce vendredi au point presse de l’Allemagne à 48heures de la finale de l'Euro face à l'Angleterre. Alexandra Popp s’est présentée face aux journalistes avec une fausse moustache avant de lancer un "bonjour" avec une voix grave à l’assemblée, hilare. Un postiche pour répondre avec humour au magazine FUMS, lequel a annoncé, également sur un ton humoristique avec photomontage à l’appui, qu’Hansi Flick la convoquait avec les hommes pour la Coupe du monde au Qatar. Une blague préparée le matin avec ses coéquipière au petit-déjeuner qui prouve que l'Allemande, guerrière sur le terrain, a beaucoup d'humour en dehors.