Euro 2022: l’Angleterre surclasse la Suède et attend la France ou l’Allemagne en finale à Wembley

L’Angleterre a facilement battu la Suède ce mardi (4-0) lors de la première demi-finale de l’Euro 2022. A domicile, les Anglaises ont brillé et si Beth Mead s’est offert un record, Alessia Russo a inscrit un but superbe en talonnade.

La France et l’Allemagne sont prévenues, il faudra sortir le grand jeu pour espérer battre l’Angleterre dimanche prochain à Wembley en finale de l’Euro 2022. Ce mardi lors de sa demi-finale contre la Suède, la sélection anglaise n’a pas fait dans le détail et s’est largement imposée (4-0).

Devant un public de Sheffield acquis à leur cause, les Lionnes ont signé un festival offensif et ont marqué les esprits avant l’autre demi-finale du tournoi continental qui opposera mercredi soir les Bleues de Corinne Diacre à la Mannschaft.

>> Revivez le carton de l’Angleterre contre la Suède (4-0)

Mead s’offre un record à l’Euro

Comme souvent depuis le début de cet Euro à domicile, l’Angleterre a fait la différence grâce à Bethany Mead. Pas forcément dangereuses jusque-là, les partenaires de l’ailière d’Arsenal ont encore bénéficié d’une jolie inspiration de leur buteuse en série.

Sur un service de Lucy Bronze, l’attaquante de 27 ans a réalisé un bel enchaînement contrôle puis frappe en pivot. Son tir croisé a trompé l’infortunée gardienne suédoise Hedvig Lindahl (1-0, 34e). Grâce à ce nouveau but, l’Anglaise se détache en tête du classement des meilleures buteuses de cet Euro 2022 avec une sixième réalisation en cinq matchs.

Un total qui lui permet d’égaler le record de l’Allemande Inka Grings, également autrice de six pions lors d’un seul tournoi continental en 2009.

Dans la foulée, les Lionnes ont tenté d’enfoncer le clou. Sur un nouveau centre de Georgia Stanway, l’Angleterre est passée tout près du break. Mais cette fois, Hedvig Lindahl a réussi à capter le ballon pour soulager sa défense.

Bronze a rapproché les Lionnes de l’or

Après avoir tenu difficilement le coup avant la pause, les Suédoises ont semblé vouloir renverser les locales au retour des vestiaires. Mais cela n’a pas porté ses fruits. Au contraire. Sur le premier corner de la seconde période, Beth Mead a parfaitement ajusté son centre pour déposer un caviar sur la tête de Lucy Bronze.

Après vérification à la vidéo pour un potentiel hors-jeu de position d’une Anglaise, le but du break a été validé et l’Angleterre s’est encore plus rapprochée de la victoire (2-0, 48e). La défenseure et l’attaquante ont été impliquées sur les deux réalisations des Lionnes, et Beth Mead en a profité pour devenir la meilleure passeuse de la compétiton (quatre offrandes).

Les Scandinaves ont ensuite tenté leur va-tout avec l’entrée de l’expérimentée Caroline Seger. Mais l’ancienne joueuse du PSG et l’OL n’a pas réussi à aider la Suède à remonter ses deux buts de retard.

Pire, elles sont passées tout près de l’humiliation avant de voir la barre transversale les sauver. Après un gros débordement d’Alessia Russo sur l’aile droite, Lauren Hemp n’a pas réussi à cadrer sa tentative pour inscrire un troisième but synonyme de billet pour la finale (2-0, 60e).

Le bijou de Russo, la boulette de la gardienne suédoise

Trop esseulée en attaque, Stina Blackstenius a failli redonner espoir à son équipe mais Mary Earps a signé une claquette incroyable sur la tentative du genou de l’ex-joueuse de Montpellier (2-0, 65e). La Suède a laissé passer sa dernière chance et Alessia Russo a porté le coup de grâce quelques instants plus tard.

Après avoir assuré le plat du pied, l’Anglaise a buté sur Lindahl avant de récupérer le ballon pour une inspiration géniale. D’une fabuleuse talonnade, la joueuse de Manchester United a marqué le troisième but des Lionnes (3-0, 68e). Une petite merveille qui a encore un peu plus enflammé les quelque 28.600 fans présents dans les tribunes de Bramall Lane à Sheffield.

Portées par l’envie d’offrir un véritable festival à leurs supporters, les Anglaises ont encore accéléré. Sur une lointaine tentative de lob, Fran Kirby a bénéficié de la grosse faute de main de la gardienne suédoise pour clore la marque avant de quitter le terrain sous une standing ovation (4-0, 77e).

L’Angleterre enfin titrée à domicile?

Après 1983 (et une défaite contre la Suède lors du premier Euro féminin) et 2009, la sélection anglaise va donc disputer la troisième finale de son histoire dans l’Euro féminin. Mais contrairement aux deux échecs précédents, les Anglaises pourront cette fois compter sur le soutien de tous les sujets de sa Gracieuse Majesté à Wembley.

Deux ans après les Three Lions de Gareth Southgate, les Lionnes de Sarina Wiegman vont tenter de remporter l’Euro à domicile dans le superbe écrin de londonien. Sur leur route se dressera le vainqueur de l’autre demi-finale opposant la France et l’Allemagne mercredi. Un an après le sacre italien chez les hommes, l’Angleterre ne voudra pas revivre pareille désillusion chez lors de sa grande finale à la maison.