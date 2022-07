Euro 2022: après le chaos de l'Euro 2021, sécurité renforcée à Wembley pour la finale

Les pouvoirs publics et la Fédération anglaise de football ont renforcé le dispositif de sécurité au stade Wembley en marge de la finale de l’Euro féminin dimanche, entre l’Allemagne et l’Angleterre.

Quelques mois après les incidents en Ligue des champions et environ un an après le chaos de l’Euro masculin, les autorités britanniques ne veulent prendre aucun risque pour la finale du championnat d’Europe féminin entre l’Angleterre et l’Allemagne ce dimanche à Wembley (18h). Afin d’éviter tout incident avec les supporters, et notamment un afflux de fans sans billet, les pouvoirs publics ont misé sur une sécurité plus importante que prévue.

"La sûreté et la sécurité des supporters au stade de Wembley sont d'une importance primordiale et nous avons mis en place des mesures de sécurité solides avant, pendant et après tous les événements au stade", a expliqué un porte-parole de l’instance dirigeante du foot outre-Manche dans des propos relayés notamment par le Daily Mail. Et le représentant de préciser: "Les exigences de sûreté et de sécurité pour chaque événement au stade de Wembley sont évaluées individuellement."

Pas d’alcool mais des policiers à proximité de Wembley

Encore sous le choc du Italie-Angleterre l’an passé, la FA a donc dévoilé cette semaine son plan pour éviter des heurts et ainsi offrir aux supporters des Lionnes une expérience "sans danger et mémorable".

Outre une force présence policière aux abords du stade Wembley pour gérer les flux, des stadiers seront positionnés le long de l’Olympic Way (la rue séparant le métro du stade). La principale rue pour accéder à l’enceinte a également été déclarée zone sans alcool afin de limiter les débordements avec des personnes intoxiquées.

Un an après la cruelle défaite des Three Lions contre la Nazionale aux tirs au but, l’Angleterre espère remporter l’Euro féminin à domicile. Meilleure attaque du tournoi avec 20 buts en cinq rencontres, la sélection de l’incroyable Beth Mead défiera l’Allemagne. En demi-finale, la Mannschaft est venue à bout de la France (2-1) mais a encaissé son premier but de la compétition.

Grâce au plan de la FA, dimanche le combat sera uniquement sur le terrain entre les joueuses. Charge aux Lionnes de Sarina Wiegmann d’offrir à l’Angleterre ce premier sacre tant attendu, hommes et femmes confondues, depuis la Coupe du monde 1966…déjà à Wembley. It’s coming home comme le chante si bien les fans anglais.