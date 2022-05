Equipe de France: les maillots des Bleues pour l'Euro dévoilés et ils sont très spéciaux

La FFF a officialisé ce mercredi les deux tenues de l'équipe de France féminine pour l'Euro 2022, qui se tiendra en juillet prochain en Angleterre. La tunique domicile innove dans ses motifs, même si le bleu reste de vigueur.

L'équipe de France féminine a ses tenues pour le prochain Euro, prévu cet été en Angleterre. La Fédération Française de football (FFF) a dévoilé ce mercredi les deux maillots des Bleues pour la compétition, qui porteront bien leur surnom avec leur tunique "domicile". Un maillot blanc, très épuré, a été réalisé pour le maillot "extérieur", avec une bande rouge sur les côtés. La tenue domicile se veut plus originale et ne fera sans doute pas l'unanimité avec plusieurs motifs à fleurs et baroques.

La liste le 30 mai

L'équipe de France visera un premier titre lors de cet Euro. Corinne Diacre doit annoncer lundi prochain, au journal de TF1, une liste de 23 joueuses. "Il n'y a plus de temps à perdre. Avec le staff, on a réussi à créer ce mélange entre les anciennes et les jeunes, les sérieuses et les moins sérieuses, les ambianceuses et les autres... Il y a un phénomène de groupe qui va avoir son importance sur la compétition et la préparation", a déclaré récemment Corinne Diacre, à propos de "l'objectif commun" que représente l'Euro.

Pour rappel, l'édition 2022 se déroulera du 6 au 31 juillet et les Bleues se trouvent dans le groupe D. Les joueuses de Corinne Diacre lanceront leur compétition le 10 juillet face à l'Italie, avant de retrouver la Belgique le jour de la fête nationale française et l'Islande le 18 juillet. Tous les matchs de la France se joueront à Rotherham.