Euro 2022: les chiffres à retenir avant l'entrée en lice de l'équipe de France

L'équipe de France féminine affronte l'Italie, dimanche, pour son entrée en lice à l'Euro 2022. Les joueuses de Corinne Diacre rêvent d'une consécration - enfin - dans une grande compétition. Quelques chiffres marquants à retenir avant les débuts des Bleues.

60

Corinne Diacre connaîtra dimanche, lors de France-Italie, son 60e match à la tête des Bleues comme sélectionneure depuis sa nomination en août 2017. A ce jour, son bilan est plus que positif - malgré l’élimination en quart de finale de la Coupe du monde en France en 2019 - avec un total de rencontres disputées réduit à cause du Covid: 59 matchs pour 49 victoires, cinq nuls et cinq défaites (dont 29 matchs amicaux, cinq matchs de Coupe du monde, huit de qualifications pour le Mondial 2023, huit de qualifications pour Euro 2022 et six matchs du Tournoi de France).

14

Les Bleues sont sur une série de 14 victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont 10 clean sheets. La dernière défaite remonte au 13 avril 2020, en amical au Havre, face aux championnes du monde américaines (2-0).

33

Loin derrière la meilleur buteuse de l’histoire des Bleues Eugenie Le Sommer (86 buts), qui n’a pas été retenue par Diacre pour l’Euro, c’est la capitaine Wendie Renard (33) qui est la meilleure buteuse du groupe avant ce championnat d’Europe, devant la jeune Parisienne Marie-Antoinette Katoto (25) et une autre joueuse du PSG, Kadidiatou Diani (18).

881

Justement, Diani n’a en revanche jamais marqué en tournoi international auxquels elle a participé : CDM 2015 – J0 2016 – Euro 2017 et CDM 2019 soit en 881 minutes de présence sur le terrain. Elle compte bien débloquer son compteur dès dimanche prochain contre l’Italie pour le premier match des bleues à l’Euro.

1

De l’impatience pour Marie-Antoinette Katoto, qui va disputer sa première grande compétition internationale avec l’équipe de France A. Elle n’avait pas été retenue en 2019 par Corinne Diacre pour la Coupe du monde en France. Championne d’Europe U19 en 2016, elle est la meilleure buteuse de l’histoire du PSG et cette saison en D1 (18). C’est totalement libérée, puisqu'elle vient de prolonger à Paris pour trois ans, qu’elle va aborder la compétition.

30

C’est le nombre de joueuses lancées par Corine Diacre depuis août 2017, sur 66 appelées. Parmi elles, la gardienne titulaire Pauline Peyraud-Magnin, la défenseure Marion Torrent, la milieu Clara Matéo et Delphine Cascarino puis Marie-Antoinette Katoto en attaque. La dernière en date, c’est la jeune Lyonnaise Selma Bacha.

30 et plus

Charlotte Bilbault est la plus âgée des 23 joueuses retenues par Diacre. La native de Saint Doulchard a eu 32 ans le 5 juin dernier. Elle devance de quelques jours Wendie Renard, qui fêtera ses 32 ans le 20 juillet prochain en pleine compétition. Elle pourra les célébrer avant le quart de finale potentiel. Kenza Dali pourrait souffler ses 31 bougies le jour de la finale le 31 juillet.

21

C’est Selma Bacha (latérale gauche de l’OL) qui est la benjamine du groupe avec 21 ans. Elle aura 22 ans en novembre prochain. Juste derrière elle, Melvine Malard, la Réunionnaise, a fêté ses 22 ans mardi dernier en pleine préparation à Clairefontaine. Justine Lerond (troisième gardienne) et l’attaquante Sandy Baltimore ont fêté leurs 22 printemps à 10 jours d’intervalle en février dernier.

200

Qui marquera le 200e but de l’équipe de France, sous l’ère Corinne Diacre? Après le 7–0 face au Vietnam, les Bleues comptabilisent 197 buts marqués.