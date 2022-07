Euro 2022: les cinq pépites qu'il faut absolument scruter pendant la compétition

Alors que l’Euro 2022 débute ce mercredi en Angleterre, de nombreuses jeunes joueuses vont prendre la lumière. Zoom sur les plus prometteuses.

Damaris Egurrola (22 ans, Pays-Bas)

Née aux États-Unis, Damaris Egurrola possède une triple nationalité espagnole, américaine et néerlandaise. Sélectionnée avec la Roja dans les équipes de jeunes et en équipe A lors d’un match amical, la joueuse de l’OL décide en mars 2022 de porter les couleurs des Pays-Bas, en hommage aux origines de sa mère. Milieu très technique et physique, l’ancienne joueuse d’Everton s’est rapidement imposée dans le collectif lyonnais malgré la forte concurrence, que ce soit dans un milieu à deux ou trois têtes. “Un rêve devenu réalité” pour celle qui côtoie des stars mondiales comme Wendie Renard, Ada Hegerberg ou Dzsenifer Marozsan. Freinée par une grave blessure au genou cette saison, Damaris a été double buteuse pour sa deuxième sélection avant l’Euro. Celle qui s’est déjà formée un impressionnant palmarès avec les Fenottes sera une cartouche importante pour les Néerlandaises, tenantes du titre.

Damaris Egurrola avec l'OL. © Iconsport

Tine De Caigny (25 ans, Belgique)

Meilleure buteuse des éliminatoires (12 buts en 7 matchs, dont un quintuplé contre la Lituanie), Tine De Caigny sera l’une des principales menaces à surveiller pour la défense des Bleues le 14 juillet prochain. Positionnée en pointe en sélection, contrairement à Hoffenheim où elle évolue sur un côté, l’internationale belge compte déjà 37 buts en 72 sélections, à seulement 25 ans. Triple championne de Belgique avec Anderlecht, la native de Beveren ne manque pas d’ambition, et veut que les Red Flames atteignent les quarts de finale. “Si nous y arrivons, nous pourrons dire que nous avons atteint un objectif. Nous essayerons ensuite d’aller le plus loin possible mais tout dépendra de notre adversaire en quarts. Mais pour cela, nous devons avant tout sortir de notre groupe.Contrairement à 2017, nous savons à quoi nous attendre. Nous aurons évidemment du stress mais nous sommes très motivées”, expliquait-elle en conférence de presse. Wendie Renard et ses coéquipières sont prévenues.

Selma Bacha (21 ans, France)

La défenseure de l’OL n’a intégré le groupe France que depuis quelques mois, mais elle est déjà comme chez elle. Véritable pile électrique sur son côté gauche, Selma Bacha a grimpé les étapes à une vitesse grand V. Titulaire en finale de Ligue des champions à seulement 17 ans en 2018, la latérale gauche s’est imposée comme une titulaire en puissance pour Sonia Bompastor. Championne d’Europe U19 avec les Bleues, quadruple vainqueur de la C1 avec l’OL, Bacha a tapé dans l’oeil de Corinne Diacre, qui lui a déjà donné six sélections, dont deux lors des derniers matchs amicaux face au Cameroun et le Vietnam. Meilleure passeuse et meilleure jeune de la Ligue des champions cette saison, la Lyonnaise pourrait être plus qu’une doublure pour Sakina Karchaoui, la numéro un au poste lors des derniers rassemblements.

Claudia Piña (20 ans, Espagne)

Biberonnée à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Claudia Piña veut suivre les pas de son idole, qui est également sa coéquipière: Alexia Putellas, la dernière Ballon d’Or. Après avoir fait ses débuts en professionnel à seulement 16 ans avec son club formateur, elle est championne du monde U17 en 2018. Un tournoi où elle est désignée meilleure joueuse et co-meilleure buteuse. Si elle était prêtée à Séville lors de l’incroyable triplé du Barça (coupe, championnat, Ligue des champions) en 2021, elle est revenue en force dans l’effectif catalan et s’est fait une place dans la liste des 23 de la Roja. Elle pourrait donner des maux de tête à son sélectionneur Jorge Vilda et à ses adversaires.

Francisca Nazareth (19 ans, Portugal)

Surnommée Kika par son entourage, l’attaquante de Benfica représente le grand espoir de la jeune génération portugaise, qui sera présente en force à l’Euro. Double championne du Portugal avec son club de cœur, elle est la première joueuse à être accompagnée par le super agent Jorge Mendes. En sélection depuis 2020, à seulement 17 ans, Kika Nazareth a débloqué son compteur en sélection il y a quelques jours, en inscrivant un doublé face à la Grèce (4-0). “Elle est vraiment bluffante. Malgré son jeune âge, elle a réussi à faire de gros matchs en Ligue des champions contre Lyon cette saison”, souligne Angeline Da Costa, internationale U23 portugaise, qui a affronté plusieurs fois la joueuse avec son équipe de Torreense. Si elle veut aider sa sélection à sortir des poules pour sa deuxième participation à l’Euro, Kika ne cesse de répéter qu’elle veut avant tout “continuer à apprendre” en disputant des matchs de haut niveau. Avec les Pays-Bas, championnes d’Europe en titre, la Suède, double vice-championne olympique en titre, et la Suisse, les Portugaises vont être servies.