Football féminin: après les Etats-Unis, l'OL à la conquête du Mexique

Après l'acquisition du Seattle Reign en 2020 aux Etats-Unis, l'OL a annoncé un nouveau partenariat sur le football féminin avec Club América, au Mexique.

L'Olympique lyonnais tisse sa toile. Le club rhodanien, qui a déjà fait l'acquisition aux Etats-Unis de la franchise du Seattle Reign (devenue OL Reign) a annoncé ce mardi la signature d’un "partenariat sur le football féminin à l’international" avec Club América, célèbre formation du Mexique.

"Ce nouvel accord va renforcer notre collaboration étroite avec OL Reign, explique le directeur général de l'OL, Vincent Ponsot. En nous associant avec Club América, un autre acteur majeur du football féminin sur le continent nord-américain nous avons l’ambition d’accélérer fortement le développement du football féminin dans le monde, dès la formation avec le transfert de savoir-faire entre nos académies, jusque dans le fonctionnement de nos équipes professionnelles."

Un échange de services et de compétences

A quoi va servir ce partenariat à trois, signé ce mardi à Décines ? Si l'on s'en fie aux explications lyonnaises, le premier axe sera développé autour des aspects liés aux équipes professionnelles féminines avec un partage de compétences entre les différents staffs des trois clubs, des échanges d’informations sur le recrutement, les réseaux de scouting et l’organisation de matchs amicaux.

Autrement dit, il ne s'agit pas du tout ici de l'acquisition d'un nouveau club, mais bien d'un échange de compétences et de services. "La toute première rencontre amicale symbolisant ce nouveau partenariat, indique l'OL, est d’ores et déjà programmée à Seattle, le samedi 25 février prochain au sein du complexe Starfire Sports entre OL Reign et Club América."

Un second niveau de collaboration sera mis en place entre les académies et la formation des jeunes joueuses. Enfin, sur le plan extra-sportif, des "synergies" seront activées autour de campagnes de communication communes sur "les valeurs du sport, l’exemplarité et la transmission envers la jeunesse, l’excellence sportive et certaines thématiques RSE". Les équipes commerciales et marketing seront également amenées à partager leurs réseaux.