Irlande-Colombie: "Les joueuses avaient peur", le récit d’un match arrêté après 23 minutes

A moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe du monde féminine, la rencontre amicale entre l'Irlande et la Colombie qui se déroulait vendredi à Brisbane a été interrompue après seulement 23 minutes de jeu. Après un violent tacle sur la star irlandaise, Denise O’Sullivan, la sélectionneure a souhaité protéger ses joueuses face à l'agressivité des Colombiennes. Samedi, elle est revenu sur un match qu'elle n'oubliera pas.

L’Irlande se serait bien passée de ce match de préparation à la Coupe du monde contre la Colombie. Vendredi à Brisbane, la rencontre disputée à huis clos n’avait d’amicale que le nom. La partie n’est pas allée à son terme. Après seulement 23 minutes de jeu, les joueuses irlandaises ont dit stop. En cause, le jeu trop dur des Colombiennes.

A la 19e minute, quatre minutes avant que les Irlandaises ne quittent la pelouse, Denise O’Sullivan, l’une des meilleures joueuses de l’équipe, avait payé très cher l’agressivité des joueuses sud-américaines. Victime d’un très gros tacle sur son tibia, la milieu de terrain irlandaise a été évacuée sur une civière puis transportée à l’hôpital, laissant craindre le pire à moins d’une semaine du Mondial féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ce samedi matin, la sélectionneur Vera Pauw a donné des nouvelles rassurantes de sa joueuse, qui ne souffre pas d’une fracture et qui pourrait être opérationnelle pour la Coupe du monde même si un gros doute subsiste quant à sa participation au premier match jeudi face à l’Australie. Reste le traumatisme après un match d’une rare agressivité.

"J’ai besoin de votre aide, on veut tous aller à la Coupe du monde, on peut se calmer ?"

A froid, Vera Pauw a dénoncé l’attitude des Colombiennes qui n’ont pas "respecté les règles du jeu." La coach des Vertes (60 ans) pointe une énorme charge sur son attaquante Ruesha Littlejohn en début de match. Elle reconnait que son équipe, aussi, n’est pas tendre. "Nous ne craignons pas le contact physique", rappelle-t-elle, citée RTE Soccer. Mais nous respectons les règles."

Les fautes des Colombiennes s’enchainent. L’agression sur Denise O’Sullivan est celle de trop. Vera Pauw se dirige alors vers le banc adverse. "J’ai besoin de votre aide, on veut tous aller à la Coupe du monde, on peut se calmer ?"", lâche-t-elle à son homologue colombien Nelson Abadía. Réponse du sélectionneur de la Tricolor : "Les fautes sont des deux côtés." Malgré ses appels au calme auprès du staff colombien et des officiels, Vera Pauw n’obtient pas de réponse même si elle précise qu’il n’y avait pas d’agressivité ni de provocation sur le banc colombien.

Caracas dénoncent le comportement "des petites filles"

Sur le terrain, la sélectionneur d’origine néerlandaise voit ses filles terrifiées. "Pour la première fois depuis que j’entraîne, j’ai vu des joueuses qui avaient peur, peur pour leur corps." La coach irlandaise prend alors l’initiative de les appeler près de son banc : "Vous restez ici, on s’occupe de tout, je vous soutiens mais je vais discuter avec les responsables parce qu’on annule pas un match comme ça", leur dit-elle.

Après quelques appels, décision est prise de stopper la rencontre. Une décision qui ne plait pas à la défenseure colombienne Daniela Caracas qui qualifie les Irlandaises de "petites filles" qui ont commencé à "se plaindre après un tacle." Espérons désormais que les chemins de l’Irlande et de la Colombie ne se recroisent pas à la Coupe du monde.