Le PSG réagit à l'interview d'Aminata Diallo et dément tout "manquement"

Après l'interview accordée par Aminata Diallo dans la matinale de RMC ce jeudi, le PSG réagit. La joueuse, sans club depuis la fin de son contrat parisien, dénonçait des "manquements" que Paris réfute.

Dans son interview accordée à RMC et diffusée ce jeudi dans la matinale, Aminata Diallo cible le PSG et parle de "manquements" de la part du club à son encontre. Outre le fait d'avoir donné sa version des faits concernant l'affaire Kheira Hamraoui, dans laquelle elle est mise en examen, la joueuse, sans club depuis la fin de son contrat parisien, a admis avoir pensé à une action en justice contre le PSG.

Une question d'appartement et de voiture

"C’est vrai qu’il y avait une volonté de demander justice mais cela ne concerne pas ma non-prolongation ou le fait que le PSG n’a pas voulu me prolonger. C’est parce qu’il y a eu des manquements par rapport au club, assure Diallo. On a notamment dit que j’avais demandé à ce qu’on me laisse la voiture et l’appartement à disposition pour pouvoir me retourner après ma non-prolongation. C’est totalement faux. Au moment où on m’a annoncé que je ne prolongerais pas, j’ai demandé au club de me fournir les quittances de loyer pour pouvoir payer l’appartement de moi-même d’une autre manière. On ne m’a jamais demandé ou exigé de date où je devais rendre la voiture. Effectivement ont m’a envoyé des messages pour me demander si les semaines suivantes j’étais disponible pour pouvoir rendre la voiture. A chaque fois j’ai répondu positivement et j’ai dit qu’il n’y avait pas de problème."

>>> l'intégrale de l'interview d'Aminata Diallo à RMC

Sollicité, le club parisien fait savoir qu’il ne comprend pas de quels manquements la joueuse parle. Le PSG indique que dans son contrat de travail, Aminata Diallo bénéficiait d’avantages en nature (logement et véhicule) et qu’elle aurait dû les restituer au club dès la fin de son contrat le 1er juillet. Toujours selon le club, c’est bien à la demande de Diallo que le PSG lui a laissé à disposition le logement et véhicule. Il précise avoir laissé deux mois supplémentaires à Aminata Diallo pour restituer l’appartement afin qu’elle puisse organiser tranquillement son déménagement et la restitution des lieux. Paris confirme avoir contacté la joueuse fin août pour lui demander de restituer le véhicule, qui a depuis été saisi par la justice dans le cadre de son enquête.

Le PSG explique que plusieurs lettres ont été envoyées à ses conseils pour lui demander de quitter le logement. Il précise que pour le transfert de bail, il faut l’accord du propriétaire, qui ne l’a pas donné. Le club parisien déplore le fait qu’Aminata Diallo refuse de quitter les lieux, se maintienne sans droit ni titre dans l’appartement et que le club paie toujours son loyer. Par ailleurs, le PSG rappelle qu’il n’a jamais été question, selon lui, de prolongation du contrat d’Aminata Diallo, qui est désormais sans club.