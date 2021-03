Ligue des champions féminine: sur quelle chaîne regarder PSG-OL

Les quarts de finale de la Ligue des champions féminine débutent ce mercredi avec notamment la belle affiche franco-française entre le PSG et l’OL. Un match à suivre à 18h sur RMC Sport 1, RMC Story, BFM Lyon et beIN Sports.

Le PSG est doublement impliqué dans les quarts de finale de la Ligue des champions. Avec son équipe masculine qui défiera le Bayern Munich (match aller le 7 avril sur RMC Sport) et son équipe féminine. Comme leurs homologues masculins, les joueuses d’Olivier Echouafni doivent affronter le tenant du titre. C’est ainsi un quart 100% français qui oppose ce mercredi le PSG à l’OL. Un match suivre en direct à 18h sur RMC Sport 1, RMC Story et BFM Lyon. Une rencontre également diffusée par beIN Sports 1.

>> Suivez le parcours de l'OL en Ligue des champions féminine sur RMC Sport

Face au Barça ou City en demies

Pour atteindre ce stade de la compétition, Paris est passé par un biais original en 8e de finale. Après avoir nettement dominé le Slavia Prague 5-0 lors du match aller, les coéquipières de Marie-Antoinette Katoto ont perdu la rencontre retour sur tapis vert en raison de cas de Covid-19 parmi les Parisiennes empêchant la tenue du match. Une défaite seulement 3-0 qui a permis à Paris de se qualifier.

L’OL a connu une qualification plus classique face à Brondby. Les championnes d’Europe en titre ont dominé à deux reprises les Danoises (2-0, 1-3). Le qualifié français de ce duel sera opposé en demi-finale au vainqueur du quart entre le Barça et Manchester City. Les autres quarts de finale de cette édition de la Ligue des champions féminine opposent le Bayern Munich à Rosengard et Chelsea à Wolfsburg.