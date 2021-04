Ligue des champions féminines: Paris fait chuter Lyon, quintuple tenant du titre

Le Paris SG a fait chuter Lyon, quintuple tenant du titre et invaincu en Ligue des champions féminine depuis avril 2017: les Parisiennes se sont imposées (2-1) sur le terrain des Lyonnaises en quarts de finale retour dimanche.

Le coach parisien Olivier Echouafni n’avait pas menti, les féminines du Paris Saint-Germain sont allées à Lyon pour se qualifier dans le dernier carré de la Ligue des champions. Et elles y sont parvenus en l'emportant (2-1) en quart de finale retour. C’est la troisième fois dans l’histoire du club que le PSG accède aux demies de la compétition. Vainqueur des cinq dernières éditions de la C1 et en ballotage favorable après le match aller (1-0), les Lyonnaises sont tombées sur des Parisiennes affamées.

Surprises d’entrée, les filles d’Olivier Echouafni ont parfaitement réagi dans ce match en dominant la rencontre tactiquement et techniquement comme elles l’avaient fait au match aller, à la fois en Ligue des champions et en D1 féminine, en gagnant la bataille du jeu. Sans cesse dangereuse après l’ouverture du score des Lyonnaises (4e), l’équipe parisienne a été récompensée par le but de Geyoro (25e), indispensable à un milieu parisien dominateur, dont la frappe est venue se loger sous la barre de Bouhaddi.

Paris briseur de rêves

Le PSG a poursuivi sa domination et maintenu la pression sans baisser d'intensité, poussant son adversaire à la faute. Les Parisiennes ont pris l’avantage sur un but contre son camp de Wendie Renard. Déterminées à conserver leur but d’avance, les Parisiennes ont défendu cet avantage, mais pas en subissant. Elles ont au contraire cherché à inscrire ce troisième but, celui du chaos, qui aurait scellé leur qualification.

Bouhaddi a remporté un duel avec Bachmann dans l’axe (74e), avant de voir les Parisiennes gâcher une occasion en or d’aggraver la marque (77e). Tiana Endler a elle-même empêché le match de basculer de l’autre côté avec un très bel arrêt sur une frappe à bout portant de Malard, à la réception d’un ballon dévié de la tête par Wendie Renard, qui aurait pu trouver là une occasion de se racheter.

Mais c’est bien le Paris Saint-Germain qui a retourné la situation cette fois-ci, malgré l’expérience inégalable dans ce domaine de l’Olympique Lyonnais, dont l’état de forme incertain après plusieurs jours à l’isolement, en raison d’un cluster Covid-19, a sans doute pesé dans le résultat final. Le PSG, qui restait la dernière équipe à avoir sorti l’OL de la compétition, est encore celle qui met fin à ses rêves européens.

Les équipes masculine et féminine sont ainsi qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des champions. Si les hommes défieront Manchester City, les femmes se mesureront au FC Barcelone.