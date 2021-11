PSG-Real Madrid: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de Ligue des champions

La Ligue des champions féminine se poursuit ce mardi soir avec la 3e journée et un choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, au Parc des Princes (21h). Un match à suivre sur la plateforme et la chaîne Youtube de DAZN.

C'est un soir de grand rendez-vous européen pour le Paris Saint-Germain. Habituées à jouer ses matchs au stade Georges Lefèvre, les Parisiennes vont affronter le Real Madrid ce mardi soir au Parc des Princes à 21h, où elles disputent généralement le choc de la D1 Arkéma contre l'Olympique Lyonnais. Un match qui sera à suivre sur la plateforme et la chaîne Youtube de DAZN, ainsi qu'en direct commenté sur RMC Sport.

Ce choc au sommet face au Real Madrid compte pour la 3e journée de la Ligue des champions, alors que les deux équipes comptent toutes les deux six points. Pour se rapprocher d'une qualification pour les quarts de finale, le PSG doit donc l'emporter. "L'objectif du coach et du groupe est de gagner", a assuré Sakina Karchaoui, la latéral gauche parisienne, dans une interview accordée à Eurosport.

Plus de 15 000 personnes présentes au Parc des Princes

Pour ce match, les Parisiennes pourront compter sur le soutien de plus de 15.000 personnes présentes au Parc des Princes. La ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, sera présente pour cette rencontre, signe de l'importance de ce match. À noter que la section féminine du Real Madrid dispute sa toute première campagne de Ligue des champions, après avoir été créée l'an dernier.