OL: Marozsan prend sa retraite internationale avec l'Allemagne avant la Coupe du monde

Après 111 sélections avec l'Allemagne et plusieurs titres prestigieux, la Lyonnaise Dzsenifer Marozsan a décidé de mettre un terme à carrière internationale à 33 ans.

La milieu de terrain lyonnaise Dzsenifer Marozsan (33 ans), championne d'Europe en 2013 et championne olympique en 2016 avec l'Allemagne, a annoncé lundi qu'elle mettait un terme à sa carrière internationale. "Le moment est venu pour moi de faire mes adieux et de vous dire merci. Durant toutes ces années, j'ai porté avec beaucoup de fierté le maillot de la sélection allemande. J'ai vécu des moments inoubliables avec mes coéquipières", a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Marozsan a accompagné son texte de plusieurs photos de ses moments forts avec la sélection allemande: le sacre olympique sur la pelouse du mythique Maracana de Rio en août 2016 et le titre européen à Solna en Suède.

Elle n'était plus titulaire en sélection

Marozsan a été l'une des têtes d'affiches de l'équipe allemande dans les années 2010, sélectionnée à 111 reprises entre octobre 2010 et avril 2022. En finale des JO 2016, elle a été la grande artisane de la victoire contre la Suède (2-1), inscrivant le premier but et provoquant le second sur coup franc.



Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mai 2022, elle n'a pas participé à l'Euro 2022, où l'Allemagne s'est inclinée en finale contre l'Angleterre. Avec cette blessure, la joueuse a compris qu'il était temps de s'arrêter en sélection. Certes, elle a pu reprendre avec son club, l'Olympique lyonnais, mais, explique-t-elle, "je pense que ce serait de trop de faire en plus les matches amicaux, les préparations et le tournoi". Ces dernières saisons, elle avait perdu sa place de titulaire en sélection face à la montée en puissance d'une jeune génération allemande incarnée par Sara Däbritz, Klara Bühl, Lena Schüller ou Lina Magull.