Fifa The Best en direct: Mendy et Lamela récompensés, qui va succéder à Lewandowski?

Soir de gala au siège de la Fifa. La cérémonie The Best va se dérouler ce soir à Zürich, au nord de la Suisse (à partir de 19h). Près de deux mois après la soirée du Ballon d’or. Six trophées vont être décernés: celui du meilleur joueur, de la meilleure joueuse, des meilleurs entraîneurs (foot masculin et féminin), du meilleur gardien et de la meilleure gardienne. Suivez cet événement en live sur RMC Sport!