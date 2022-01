Fifa The Best: qui vote, quels trophées... le mode d'emploi

La cérémonie Fifa The Best va se dérouler ce lundi à Zürich (Suisse). Six trophées seront décernés, dont ceux du meilleur joueur et de la meilleure joueuse de l’année 2021. Un panel de sélectionneurs, capitaines, journalistes et supporters a voté en fin d’année dernière pour établir le palmarès. Explications.

Près de deux mois après la soirée du Ballon d’or, organisée par France Football à Paris, la Fifa réplique comme habituellement avec la cérémonie The Best, qui va se dérouler ce lundi (à partir de 19h) au sein de son siège de Zürich, au nord de la Suisse. Six trophées seront décernés: celui du meilleur joueur, de la meilleure joueuse, des meilleurs entraîneurs (foot masculin et féminin), du meilleur gardien et de la meilleure gardienne. Après avoir soulevé son septième Ballon d’or au théâtre du Châtelet, Lionel Messi fait encore partie des prétendants pour cette sixième édition des The Best Fifa Awards. Mais l’attaquant argentin, lauréat en 2019, est en concurrence avec deux autres finalistes: Mohamed Salah et Robert Lewandowski, récompensé l’an passé et annoncé comme le grand favori.

La Fifa a établi elle-même les listes de nommés pour les différents prix, "en collaboration avec les parties prenantes du football", précise-t-elle dans son réglement. L’idée est de récompenser les performances enregistrées entre le 8 octobre 2020 et le 7 août 2021. La saison en cours ne doit donc pas entrer en ligne de compte. En théorie, en tout cas. Dans la pratique, c’est moins évident sachant que les votes ont eu lieu entre le 22 novembre et le 10 décembre derniers.

Le détail des votes sera dévoilé par la Fifa

Ces votes ont été effectués par un "jury international", composé de quatre entités: les sélectionneurs et sélectionneuses des équipes nationales, leurs capitaines, des journalistes spécialisés (un par territoire) et des supporters inscrits sur le site de la Fifa. Chaque entité a eu le même poids dans cette élection, à savoir un quart, quel que soit son nombre de votants. Chaque membre du jury a eu à dresser son top 3 pour les six trophées, en attribuant des points au passage (5 points pour le premier, 3 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième).

Le palmarès a ensuite été établi en cumulant les points de classement dans chaque catégorie. A noter que les capitaines ont été autorisés à voter pour le sélectionneur ou sélectionneuse, qui ont également eu le droit de voter pour leurs propres joueurs. En revanche, ni les capitaines ni les sélectionneurs ou sélectionneuses n’ont pu s’attribuer des points eux-mêmes. Les journalistes, eux, ont pu voter pour des représentants de leur pays, tout comme les supporters. Le détail des votes sera publié sur le site de la Fifa à l’issue de la cérémonie.