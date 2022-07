Football: au cœur de la lucarne d'Évry, le symbole de l'Essonne

Les 34 vainqueurs d’étape se sont défiés pour le titre de roi de la lucarne ce samedi à Évry. Bataille d’eau, hot-dogs et précision laser, RMC Sport y était.

"On t’appellera monsieur Dommage". La langue bien pendue, Malamine Sissokho se régale à chambrer les participants éliminés du défi qu’il a créé avec Gay l’Ancien. "Mala" ne lâche pas le micro contrairement à ses punchlines. "Pars et ne reviens jamais" vient sanctionner un autre éliminé. Plein soleil sur la cité des pyramides à Evry-Courcouronnes (91). Pour la finale de Lucarne, la mairie a construit un Lucarne échelle 1/1, à deux pas du local à poubelle le plus visé du sud parisien.

Interphone, porte vitrée, crépis couleur brun clair. La même, les nuisances en moins. Autour, deux tribunes bien remplies pour une après-midi de tirs mal ajustés pour quelques grammes de finesse. Les réseaux sociaux puis le passage de pros ont construit la popularité de la lucarne. Les marques ont suivi et même illustré des campagnes avec le défi de précision (Adidas avec Messi).

Une équipe de sept personnes menée par Mala a fait voyager le mur en France pour sélectionner les 34 plus fines gâchettes : "Je suis content et fier répond Mala Sissokho, éducateur sportif. Je suis content qu’on puisse réussir à bien finir, tous ensemble au même endroit, rien de mieux. Avec un ballon et une fenêtre on a réussi à faire un tour de France et rencontrer des gens formidables. On a voulu rendre la pareil à ces gens qui nous ont bien reçu chez eux. On a tout mis à disposition, on voulait que ces gens passent une journée de fou malade à Evry".

34 concurrents

Ça vient de Marseille, Brest, Reims, de Youtube aussi. Le barbecue n’a pas de pause et les hot-dogs sont avalés aussi vite que les tentatives à 12 mètres de la fenêtre magique s’enchainent. "Buvez de l’eau", répète Mala. Les premiers perfects sont fêtés à grands coups de fumigène. Le soleil qui tape sort sur le terrain adoucit les ardeurs. Les kids galopent mais n’ont pas le droit de tenter leur chance. On se rafraichit au pistolet à eau.

Les 34 concurrents sélectionnés essayent d’envoyer la gonfle à l’intérieur du carré de 43 centimètres de côté. Les tentatives tangentes sont revisionnées sur une VAR maison et des essais bonus accordés. Huit artilleurs passent le premier cut dont Hamdi, venu de Calais : "Le but était de s’amuser. C’est un super projet mené par des jeunes de quartier, ça peut donner une belle image aux quartiers faut le mettre en avant. C’est dur, il y a un peu de stress admet le Calaisien, éliminé et qui repart avec sa carte FUT (sorte d’image Panini façon jeu vidéo FIFA avec ses statistiques).

"En tant que politique on a besoin aussi de mettre des lucarnes"

Trois cent personnes dans les gradins et quelques édiles venus saluer la réussite de la petite lucarne autoproclamée "fenêtre la plus connue d’Europe". Les caciques locaux passent aussi à l’exercice de vérité. Metin Yavuz, le maire de Valenton (94) met une pile à la concurrence. En chemise impeccablement repassée, il traverse l’objectif : "Ça veut dire quelque chose quand même. En tant que politique on a besoin aussi de mettre des lucarnes", sourit-il. Une accolade avec Mala avant de quitter la rue Jean-Vallès. "Ça fait le tour du monde, se réjouit Stéphane Beaudet, le maire d’Evry-Courcouronnes. J’ai reçu la maire de Montréal. Son adjoint me disait que son fils lui a lancé: ‘c’est dingue tu vas à Evry, la ville de la lucarne’. C’est un truc créé par des gamins d’ici, on est fier. C’est parce que c’est simple que ça rassemble, ça montre que les jeune sont des idées, qu’il faut les accompagner, et que les success story sont possibles."

En parallèle, le tournoi femmes sacre Ishane avec son maillot jaune. La jeune femme qui était partie s’entraîner dans d’autres villes, rafle tickets pour l’Euro féminin et Iphone. Chez les garçons, Zepek (le petit), Jacquelino sur sa carte d’identité, règle vite le problème avec son tir du gauche. Poing en l’air, le couvreur de 33 ans est enseveli sous une montagne de spectateurs. "La patte gauche de Pierrefitte" en Seine-Saint-Denis rafle le pactole avec deux voyages, Playstation 5, Iphone et bon d’achat. "On ne va pas faire le fier mais je me voyais déjà gagnant, confie-t-il. Je suis très content."

Ce joueur de troisième division de futsal espère remettre les mêmes lunettes dans la saison. Le soleil a commencé sa chute derrière les barres d’immeuble du mail Maurice Genevoix d’Évry, on a rangé le podium après un dernier mot de Gay l’ancien : "Merci à Dieu. Rappelez-vous que je reste le sensei (de la lucarne)." Mala continue lui de serrer des mains. Des mamans viennent lui attraper le t-shirt pour lui demander de ramener sa lucarne dans leur ville : "On a la chance d’avoir déjà le mois de juillet booké pour la ‘Lucarne summer’ . On a beaucoup de sollicitations. On va d’abord se reposer avant de voir où on peut aller pour la saison 2." La fenêtre originelle, celle du 24 rue Jules Vallès à Evry est fermée. Les quelques voisins exaspérés par la notoriété bruyante du carré sont maintenant tranquilles. La nouvelle lucarne s’ouvre sur un bel avenir.