Football: un club norvégien secoué par une polémique sexiste

Un tee-shirt au slogan misogyne a provoqué une polémique autour du club de Brann en Norvège, rappelant les clichés dont continue de souffrir le football féminin.

Toujours faire attention à son arrière-plan. Ce principe, parmi les premiers enseignés aux étudiants en cinéma, a échappé à Vegard Forren, défenseur central du SK Brann, club de première division norvégienne. Alors que le joueur de 33 ans accordait une interview en visioconférence à la chaîne TV2, il a laissé apparaître, fixé au mur derrière lui, un tee-shirt sur lequel on pouvait lire: "Le football féminin, qu’est-ce donc? Ce n’est ni du football, ni féminin."

Ce message a immédiatement fait réagir. "Certainement que c’était une petite blague innocente, mais ce n’est pas drôle. Il n’a pas d’excuse. Il ne peut pas afficher ce genre de chose sur les murs d’un des plus grands clubs de Norvège", s’est insurgée Ingrid Ryland, joueuse au IL Sandviken. Vibeke Johannesen, directeur exécutif de Brann, a vertement condamné les propos inscrits sur le tee-shirt: "C’est incroyablement honteux! Jamais je n’ai autant eu honte que lorsque j’ai vu ce maillot! Je me suis dit: 'Comment c’est possible?' Quoiqu’il en soit, j’ai fait en sorte qu’on le décroche du mur."

"Ça en dit long"

Vegard Forren a rapidement présenté des excuses, mais le mal était fait. Pour Ingrid Ryland, cette polémique n’est qu’un révélateur supplémentaire du sexisme que subit le football féminin. "Ça en dit long sur certains comportements qui persistent, déplore la joueuse de 31 ans. L’égalité des genres n’est pas prise au sérieux." Ces événements ne sont pas sans rappeler les nombreuses polémiques sexistes qui continuent de gangréner le monde du sport, comme les propos tenus par l’ex-président du COJO de Tokyo 2021 ou le fait qu'un cheikh qatari n'a pas serré la main à deux arbitres femmes lors de la finale du Mondial des clubs.