Footsider, le speed-dating du football

Le vendredi 24 février, une détection a été organisée par l'application Footsider. Soixante jeunes footballeurs, nés entre 2002 et 2008, ont pu exposer leur talent devant près d’une trentaine de recruteurs venus de toute l’Europe.

Ils ont peut-être été laissés sur le bord du terrain mais ce n’est pas faute de talent. C’est le cas de Yanis Saidani. Formé au PSG, le jeune gardien franco-algérien s’est même entraîné avec le groupe professionnel. Mais non conservé, il reste sans club depuis le début de la saison: "Le football reste un monde compliqué où il est difficile de se faire voir, cette détection est une belle opportunité.”" Non-conservés ou non-sélectionnés par les centres de formations, l’application Footsider est là pour leur donner une seconde chance. Une fois par mois, une détection est organisée pour permettre de montrer aux clubs professionnels et amateurs de nouveaux jeunes talents. Ce vendredi 24 janvier, sur un terrain de l’est parisien, soixante jeunes ont pu évoluer devant près d’une trentaine de recruteurs venus de toute l’Europe (RB Leipzig, Sassuolo, AS Monaco…), pour peut-être relancer leur carrière.

“On a un rôle de facilitateur”

Fondée en 2022 par notamment l’international algérien Yacine Brahimi et Ronaldinho, Footsider se défini comme “le LinkedIn du football”. Avec près de 30 000 utilisateurs et plus de 600 clubs inscrits, l’objectif est simple : mettre en relation les joueurs avec les clubs professionnels et amateurs. “On a un rôle de facilitateur pour les recruteurs. Ce qu’ils vont voir en une journée, ils auraient mis plusieurs semaines à le faire.” confirme Rihane Mouhib, cofondateur de l’application. Présents partout en France, les fondateurs de ce projet souhaitent s’exporter d’ici 2024, pour être actifs en Afrique et en Amérique du Sud.

Une opportunité pour les recruteurs

Curieux de dénicher les pépites de demain, Walter Franck Beneventi, recruteur pour le Rayo Majadahonda, se montre satisfait d’observer de nouveaux profils: "C’est génial. Dans le sport, je pense que l’évolution de chacun est différente et c’est vraiment bien d’offrir cette deuxième opportunité." Mais pour les recruteurs, l’application permet surtout de leur faire gagner du temps. "Souvent, certains clubs n’ont même pas le temps d’organiser des scouting donc cette démarche nous aide beaucoup."

Si cette détection était destinée uniquement aux clubs professionnels, une nouvelle édition sera organisée du côté de Marseille pour les clubs amateurs.