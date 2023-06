Futsal: un jeune joueur meurt subitement pendant un match en Côte-d'Or

Un joueur de futsal de 24 ans est décédé pendant un match à Courtenon, dimanche en Côte-d'Or, suite à un malaise cardiaque.

Un drame terrible. Présent à Courtenon pour un match de futsal, dimanche en Côte-d'Or, Ghilane Mossadak s'est écroulé sur le terrain, avant de mourir peu après, à l'âge de 24 ans.

Joueur de futsal du club de Dijon Clénay, cet étudiant en chirurgie dentaire est décédé des suites d'un malaise cardiaque, selon les informations relayées par le site Le bien public. Selon le média local, la personnalité du jeune homme était unanimement louée par ceux qui l'ont croisé et qui le présentent comme quelqu'un de "hyper attachant".

Le club bourguignon, où il évoluait dans la première équipe, lui a rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux. "C'est avec une extrême douleur et tristesse que le Futsal Club Dijon Clénay apprend le décès de notre joueur Ghilane Mossadak, a écrit la structure dijonnaise dans un message posté sur Facebook. Au nom de toute l'association, nous souhaitons présenter nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches du joueur."

Le Futsal-Club Dijon Clénay a aussi annoncé la création d'une cagnotte en ligne afin de constuire un puit, une initiative qui tenait particulièrement à coeur à Ghilane Mossadak. Quelques jours après sa mise en ligne, le projet a déjà reçu plus de 15.000 euros de dons.