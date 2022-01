Gabon: la Fifa ouvre une enquête sur le scandale de pédophilie

La Fifa a annoncé ce lundi l’ouverture d’une enquête face à la gravité des accusations portées contre certains responsables du football gabonais. Des entraîneurs et des dirigeants sont soupçonnés d’avoir abusé de centaines d’enfants.

Face à l’horreur qui entoure la situation, la Fifa a décidé de réagir de manière officielle. L’instance a annoncé ce lundi l’ouverture d’une enquête sur les accusations de pédophilie qui secouent le football gabonais. Un comité d’éthique indépendant sera chargé d’examiner les allégations portées contre plusieurs dirigeants locaux. Le scandale a été révélé par le quotidien britannique The Guardian le mois dernier.

Trois entraîneurs ont depuis été inculpés au Gabon pour "viol sur mineur", "agressions sexuelles" et "mise en danger de la vie d’autrui". Les investigations concernent "tous les sports", a précisé André Patrick Roponat, le procureur de la République de Libreville.

Patrick Assoumou Eyi, l’ancien sélectionneur des U17, est notamment accusé d’agressions sexuelles présumées sur des centaines d’enfants. Orphée Mickala et Triphel Mabicka, deux autres entraîneurs de clubs, sont aussi cités. Les trois hommes risquent jusqu’à 30 ans de prison s’ils sont déclarés coupables.

Une affaire "très grave et inacceptable" pour le chef de l’État

Serge Mombo, un responsable du foot gabonais, est également accusé d’avoir abusé de jeunes joueurs et d’avoir exigé des relations sexuelles en échange de sélections en équipes nationales. Cet ancien policier et arbitre a été réélu en juin dernier à la tête de la Ligue de l’Estuaire. Une instance chargée notamment d’organiser les compétitions dans les catégories minimes, cadets et juniors et féminines.

Il devait accompagner l’équipe du Gabon à la CAN 2022 au Cameroun dans un rôle d’intendant. Il a nié les accusations portées contre lui dans un message posté sur les réseaux. En attendant, le dossier fait énormément de bruit au Gabon. Le chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba a évoqué une affaire "très grave et inacceptable", en donnant pour instruction "de saisir le ministre de la Justice pour l'ouverture d'une enquête judiciaire dans la communauté du football national pour des abus sexuels ayant été commis contre des enfants, garçons et filles", mais aussi "d'élargir l'enquête à toutes les fédérations sportives nationales" pour "éradiquer les potentiels prédateurs sexuels".