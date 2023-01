Gerard Piqué trolle encore Shakira en s'affichant au volant d'une Twingo

Dans sa dernière chanson, Shakira a chargé son ex-compagnon Gérard Piqué. Après s'être affiché avec une Casio au du poignet, l'ancien défenseur a encore trollé son ex-compagne et est apparu au volant d'une Twingo ce dimanche.

La guerre des nerfs se poursuit entre Gérard Piqué et Shakira. Officiellement séparés depuis juin 2022, l'ancien joueur du Barça et la chanteuse colombienne entretiennent une relation très froide, comme en atteste la dernière chanson de cette dernière.

"Une louve comme moi n'est pas faite pour un mec comme toi", "j'étais trop grande pour toi, tu as maintenant une comme toi (...) tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio", lâche notamment l'interprête aux plus de 60 millions d'albums vendus.

Après la montre, la voiture

Visiblement pas affecté par les piques de la mère de ses deux enfants (Milan, 9 ans, et Sasha, 7 ans), l'ancien défenseur du FC Barcelone lui a répondu une première fois en s'affichant avec une Casio lors d'un live Twitch pour parler de la Kings League, une compétition qu'il vient de lancer avec des règles empruntées à différents sports. "Est-ce que c'est une blague ? Non, non, je suis sérieux. Je vous le dis, cette montre, c'est pour la vie", avait lâché l'Espagnol de 35 ans.

Ce dimanche, le néo-retraité a fait encore plus fort, en se montrant au volant... d'une Twingo, comme le montre une vidéo postée par la Kings League sur les réseaux sociaux. Depuis sa séparation avec Shakira, l'ancien Blaugrana est en couple avec Clara Chia (23 ans), qui fait partie des victimes du dernier morceau de la chanteuse colombienne.