Gold Cup: la Martinique s'incline face au Panama mais peut encore se qualifier

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Gold Cup, la Martinique a été battue 2-1 par le Panama. Mais une qualification demeure possible, en cas de succès contre le Costa Rica.

La Martinique s'est inclinée 2 à 1 face au Panama, vendredi dans le New Jersey (Etats-Unis), lors de la 2e journée de la Gold Cup, et jouera sa qualification contre le Costa Rica mardi. Grâce à ce deuxième succès, ce qui lui donne six points au classement, le Panama a en revanche décroché son billet pour les quarts de finale de ce tournoi qui réunit les meilleures sélections de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes).

Pour les Martiniquais, leur victoire inaugurale contre le Salvador (2-1) les maintient en bonne posture, à la 2e place du groupe C avec trois points. Mais le Salvador et le Costa Rica ayant fait match nul (0-0) vendredi, tout se jouera lors de l'ultime journée de la phase de poules.

Une seule fois en quarts de finale

Face au Panama, la Martinique, qui avait effectué huit changements dans son 11 de départ, a concédé une défaite logique, après avoir été dominée dans le jeu et au nombre d'occasions. Après avoir résisté aux assauts panaméens, le gardien martiniquais Théo De Percin a encaissé le premier but à la 57e minute sur une reprise de la tête de Fajardo. Michaël Murillo a doublé la mise douze minutes plus tard (0-2, 69e), la Martinique ne réduisant le score que tardivement, par Karl Fabien, dans le temps additionnel.

Mardi, face au Costa Rica, toujours dans le New Jersey, les Antillais tenteront de rejoindre les quarts de finale de la Gold Cup pour la deuxième fois de leur histoire.