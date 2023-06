Football: pourquoi la Martinique et la Guadeloupe participent à la Gold Cup (et pas à la Coupe du monde)

La Martinique et la Guadeloupe sont toutes les deux engagées dans l’édition 2023 de la Gold Cup, qui réunit les sélections d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Contrairement aux compétitions FIFA, les régions et/ou territoires d’outre-mer peuvent participer à des tournois continentaux. Explications.

Un but de Patrick Burner (Nîmes, ex-Nice). Un autre de Kevin Fortuné (Orléans, ex-Lens, Troyes, Auxerre). Le tout pour une entrée en matière réussie. Dans la nuit de lundi à mardi, l’équipe de Martinique a parfaitement négocié sa première rencontre de la phase de poule de la Gold Cup en s’imposant 2-1 face au Salvador.

Car oui, la France est bel et bien représentée à la Gold Cup, une compétition qui réunit les sélections d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Dans cette édition 2023, la sélection martiniquaise est accompagnée par la Guadeloupe, qui défie le Canada dans la nuit de mardi à mercredi à Toronto (1h du matin en France) pour son entrée en lice. La Guyane, dont le sélectionneur est un certain Jean-Claude Darcheville (65 buts en Ligue 1, principalement avec Bordeaux et Lorient), a de son côté échoué à se qualifier par la phase finale en étant battue aux tirs au but par Saint-Kitts et Nevis il y a quelques jours.

Membres de la Concacaf

La présence de ces régions et/ou territoire français d’outre-mer dans cette compétition continentale peut surprendre. Mais elle est en fait tout à fait logique. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et même Saint-Martin sont membres de la Concacaf (Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes), l’équivalent de l’UEFA pour cette partie du monde. Cette appartenance leur donne donc le droit de participer aux compétitions organisées par leur confédération.

Si la Martinique ou encore la Guadeloupe ont l’opportunité d’affronter le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, des nations qualifiées pour le dernier Mondial qatari, être membre de la Concacaf ne leur donne cependant pas le droit de participer aux qualifications pour la Coupe du monde pour une raison simple: ces sélections ne sont pas reconnues par la FIFA. Pour l’instance qui régit le football international, l’équipe de France de la FFF est le seul représentant légal de l’Hexagone dans les compétitions internationales.

Tahiti ou encore la Nouvelle-Calédonie ne sont pas logés à la même enseigne

Les région et/ou territoires français d’outre-mer doivent donc se contenter des compétitions continentales. Et ce n’est vraisemblablement pas prêt de changer. "Ça va être compliqué. Il y a des discussions qui se font. On n’a pas notre autonomie, comme l’ont la Nouvelle-Calédonie ou Tahiti (reconnus par la Fifa), qui peuvent jouer la Coupe du monde", explique Jocelyn Angloma, sélectionneur de la Guadeloupe, dans les colonnes de Ouest-France.

Focus sur la Gold Cup : le Mexique ultra favori ? Quelles chances pour la Martinique et la Guadeloupe ? – 26/06 15:34

Tahiti ou encore la Nouvelle-Calédonie, d’autres territoires français d’outre-mer, ont en effet la possibilité de participer aux compétitions FIFA, à l’image des Îles Féroé (province autonome du Danemark) ou de Gibraltar (territoire britannique d’outre-mer). Mais, d’un point de vue administratif et légal, leur niveau d’autonomie par rapport à l'État français est plus important. Comme souligné par le compte Twitter FC Geopolitics, ces sélections ont également adhéré à la FIFA à une époque où "les critères d’adhésion étaient plus ouverts".

Voir les sélections martiniquaise et guadeloupéenne lutter pour participer à une Coupe du monde dans un futur proche paraît donc improbable. En attendant, grâce à sa victoire contre le Salvador, la Martinique est bien lancée pour sortir des poules et atteindre les quarts de finale, son meilleur résultat dans la compétition (2002). La Guadeloupe, de son côté, est allée jusqu’en demi-finale en 2007. Ce n’est peut-être pas la Coupe du monde, mais la performance reste de taille.

Le programme de la Martinique

• 01/07 (00h30): Martinique-Panama

• 05/07 (02h30 du matin): Costa Rica-Martinique

Le programme de la Guadeloupe

• 28/06 (1h): Canada-Guadeloupe

• 02/07 (1h30): Cuba-Guadeloupe

• 05/07 (00h30): Guatemala-Guadeloupe