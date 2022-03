Guerre en Ukraine: joueur du Metalist Kharkiv, Farès Bahlouli "se porte bien"

Farès Bahlouli, le milieu offensif du Metalist Kharkiv formé à l'OL, a annoncé sur son compte Twitter qu'il était en sécurité, en Turquie, alors que la ville de son club a été lourdement bombardée cette nuit par les forces russes.

Arrivé en Ukraine en mars 2021, Farès Bahlouli a donné de ses nouvelles et de celles des joueurs du Metalist Kharkiv ce mardi sur Twitter.

Kharkiv, ville de l'est ukrainien située à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe, est une des cibles prioritaires de Vladimir Poutine. Mardi matin, le centre-ville de la deuxième ville d'Ukraine a subi d'importants bombardements, à l'image du siège de l'administration locale.

"Bonsoir à tous, je me porte bien, merci. Actuellement en Turquie, avec le groupe, je suis de tout coeur avec mes coéquipiers et toute l'Ukraine", a écrit le joueur formé à l'OL, indiquant ainsi être toujours en sécurité.

Bahlouli "ne compte pas retourner en Ukraine"

Le milieu de terrain de 26 ans avait ainsi confié vendredi soir à RMC Sport dans "Rothen s'enflamme" qu'il n'était pas en Ukraine au moment du début des combats, jeudi 24 février. "J'ai eu de la chance. Nous sommes en Turquie et on a prolongé notre stage car on devait rentrer le jour où les combats ont commencé. On a été réveillés à 4h du matin, on était tous sous le choc. Je ne compte pas retourner en Ukraine tant que la situation ne se sera pas calmée."

Le Lyonnais de naissance a par ailleurs décidé de mettre à disposition de ses coéquipiers des appartements dans la région rhodanienne: "Dans l'équipe, beaucoup ont peur de rentrer, ils ne veulent pas qu'on leur mette une arme dans la main. Certaines familles se réfugient dans le métro, dans les caves pour survivre."

Farès Bahlouli a été l'un des grands artisans de la montée du Metalist Kharkiv en deuxième division ukrainienne la saison dernière, inscrivant sept buts en dix matchs. Le joueur formé à l'OL avait cette saison marqué six buts et délivré dix passes décisives avant le début de la guerre et la suspension des championnats ukrainiens pour un mois.