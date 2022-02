Guerre en Ukraine: la colère de la Russie après son exclusion des compétitions Fifa et UEFA

La Russie n’a pas tardé à réagir à son exclusion des compétitions de la Fifa et de l’UEFA. Par la voix de sa fédération, elle dénonce une sanction "contraire à l’esprit du sport" et envisage de contester cette décision devant les tribunaux.

La réponse est rapidement tombée. Moins de deux heures après son exclusion des compétitions de la Fifa et de l’UEFA (dont la Coupe du monde 2022), la Russie a vivement réagi, ce lundi, par la voix de sa fédération. Cette dernière exprime son "total désaccord" avec les sanctions annoncées par les instances dirigeantes du football mondial et européen, en raison des opérations militaires menées par les troupes de Vladimir Poutine en Ukraine.

"Cette décision est contraire aux principes de la compétition internationale, ainsi qu’à l’esprit du sport, peut-on lire dans un communiqué. Elle a un caractère discriminatoire évident et nuit à un grand nombre d’athlètes, d’entraîneurs, d’employés de clubs et d’équipes nationales. Et surtout à des millions de supporters russes et étrangers, dont les organisations sportives internationales doivent protéger les intérêts."

"Nous nous réservons le droit de contester cette décision"

La fédération russe regrette de subir les conséquences d’une situation qui dépasse le cadre du sport: "Ces sanctions divisent la communauté sportive mondiale, qui a toujours adhéré aux principes d’égalité, de respect mutuel et d’indépendance vis-à-vis de la politique". La Russie annonce d’ailleurs qu’elle pourrait faire appel devant les tribunaux. "Nous nous réservons le droit de contester la décision de la Fifa et de l’UEFA, conformément au droit international du sport", conclut le communiqué.