Guerre en Ukraine: la Russie officiellement exclue du Mondial 2022 et de toutes les compétitions

La Fifa et l’UEFA ont décidé d’exclure la Russie de toutes leurs compétitions, y compris la Coupe du monde 2022, "jusqu’à nouvel ordre". L’équipe de Valeri Karpine ne participera donc pas au prochain Mondial (qui aura lieu du 21 novembre au 22 décembre au Qatar), pour lequel elle aurait pu se qualifier.

La Fifa et l’UEFA ont décidé de frapper très fort. Les instances dirigeantes du football mondial et européen ont officiellement exclu la Russie de toutes leurs compétitions "jusqu’à nouvel ordre", en raison des opérations militaires menées par les troupes de Vladimir Poutine en Ukraine. L’information a été officialisée ce lundi dans un communiqué commun, à neuf mois du début du Mondial au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre).

L’équipe de Valeri Karpine, qui a terminé deuxième de son groupe lors des éliminatoires (derrière la Croatie), devait disputer une demi-finale de barrage contre la Pologne, le 24 mars à Moscou. Avant une possible finale contre le vainqueur de Suède-République tchèque. Ce ne sera donc pas le cas.

>> Guerre en Ukraine: les conséquences sur le monde du sport en direct

La Russie exclue de l’Euro féminin, le Spartak Moscou de la Ligue Europa

Après avoir annoncé une première série de mesures contre la Russie dès dimanche, la Fifa est rapidement allée plus loin face à la fronde de nombreuses fédérations, dont la France. L’UEFA lui a emboîté le pas en excluant tous les clubs russes de ses compétitions. Le Spartak Moscou engagé en 8e de finale de la Ligue Europa contre Leipzig est donc concerné. L’équipe de Russie ne participera pas non plus à l’Euro féminin 2022, qui aura lieu en juillet en Angleterre, où elle devait affronter les Pays-Bas, la Suède et la Suisse lors de la phase de groupes.

"Le football est pleinement uni et en pleine solidarité avec toutes les personnes touchées en Ukraine, conclut le communiqué de la Fifa et de l’UEFA. Les deux présidents (Gianni Infantino et Aleksander Ceferin) espèrent que la situation en Ukraine s’améliorera significativement et rapidement afin que le football puisse à nouveau être un vecteur d’unité et de paix entre les peuples."

L'UEFA stoppe son partenariat avec Gazprom

L'UEFA a également décidé de mettre fin à son partenariat avec le géant russe Gazprom "avec effet immédiat". Le contrat, estimé à 40 millions d'euros, couvrait la Ligue des champions, les compétitions internationales organisées par l'UEFA et l'Euro masculin 2024, qui aura lieu en Allemagne.