Hérault: un joueur amateur suspendu 12 ans pour avoir frappé un arbitre

Après des incidents survenus en octobre dernier à Marseillan, un joueur de 16 ans a été suspendu 12 ans par la commission de dispiline du District de l'Hérault pour avoir insulté et frappé un arbitre.

La commission de discipline a eu la main lourde, ce vendredi, pour un jeune du club de Marseillan (Hérault). Le 2 octobre dernier, le gardien de l'équipe locale, opposée à La Peyrade pour un match du championnat U19, avait roué de coups l'arbitre de la rencontre, qui était en train de vérifier les pass sanitaires des joueurs, rapporte le Midi Libre. Le club de Marseillan en ayant seulement trois de valides, l'homme en noir avait décidé d'annuler le match, avant d'essuyé des insultes racistes et des crachats. Il avait été pris à parti par le jeune de 16 ans, expulsé par son club à la suite de cette affaire.

Pas de match avant 2033

Quelques semaines après l'incident, la commission de discipline du District de l'Héraut a également sanctionné le joueur, qui a reconnu les faits. Ce dernier a été suspendu pour 12 ans et ne pourra donc pas s'inscrire dans un club avant 2033. Mais ce n'est pas le seul à avoir reçu une sanction. L'entraîneur, qui s'était énervé et qui est accusé d'avoir proféré des insultes racistes à l'égard de l'arbitre, a été suspendu un an, même s'il conteste les faits.

Quant au président du club, qui n'a pas rempli "ses fonctions de président concernant le pass sanitaire et l'obligation de sécurité", il est suspendu pour les trois prochains mois. Le club, qui a perdu le match sur tapis vert, a également reçu plusieurs amendes. Cet incident a eu de lourdes conséquences pour l'arbitre de la rencontre, "qui a affronté la mort à une seconde, expliquait le trentenaire à France 3 Occitanie. Je veux que ça serve d’exemple. Ce qui m’est arrivé à moi, je ne veux pas que ça arrive à d’autres arbitres."