Italie: l'incroyable but du gardien de Modène à la dernière minute

Le gardien de Modène Riccardo Gagno a offert la victoire à son équipe ce samedi contre Imolese Calcio (2-1) à la dernière minute sur un dégagement improbable.

Alerte bijou en Italie. Lors de la 36e journée de Serie C, le gardien de Modène a inscrit un but improbable pour offrir les trois points à son équipe face à Imolese Calcio ce samedi (2-1). Alors que le tableau d'affichage indique 1-1 à la 91e minute, Riccardo Gagno a le ballon dans les pieds juste devant sa surface. Voyant que le chronomètre tourne, il ne se pose pas de question et envoie un très long ballon dans le camp adverse. Tellement long que la défense et son homologue sont surpris par la trajectoire, le cuir allant mourir dans le but.

Premier but en carrière

Le portier de 24 ans, passé notamment par Venise et Brescia, est alors vite entouré de ses coéquipiers, venus célébrer cette incroyable réalisation devant un public en folie, malgré un grand nombre de sièges vides. Il se souviendra longtemps de son premier but en carrière, crucial pour offrir à Modène sa 26e victoire de la saison en troisième division.

Un succès qui permet au club de caracoler en tête du classement avec quatre points d'avance sur Reggiana à deux journées de la fin. Un succès jeudi contre Gubbio assurera la montée en Serie B. Une bonne nouvelle pour le club, exclu des compétitions et dissout en 2017, avant de renaître en avril 2018 sous l'appellation Pro Modène puis Modène FC.