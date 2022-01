Japon: Miura, le vétéran du football mondial, va faire son retour à bientôt 55 ans

A bientôt 55 ans, Kazuyoshi Miura, star du football japonais, va bientôt faire son retour sur les terrains car il est convoité par deux clubs de 4e division japonaise, révèle dimanche la presse locale.

Kazuyoshi Miura, surnommé "King Kazu", s'entraîne actuellement à Osaka et espère jouer jusqu'à 60 ans. Il a été contacté par deux clubs de JFL (Japan Football League), la quatrième division japonaise, les Suzuka Point Getters, dirigés par son frère aîné, et le Kochi United, selon le quotidien Nikkan Sports.



"J'ai toujours la passion. Je veux un club avec une vision claire, capable de jouer la montée", explique le vétéran toujours vert. L'an dernier, Miura avait déjà amélioré son record de footballeur le plus âgé du Japon en évoluant en J-League (D1) pour le Yokohama FC , qui serait revenu à la charge pour cette saison. Mais il n'a joué qu'une seule minute et l'équipe a terminé dernière du championnat (pas de relégation).

Des passages au Brésil, en Italie et en Croatie

Reconnu comme l'un des joueurs asiatiques les plus populaires dans les années 90, Miura, qui aura 55 ans le 26 février, avait débuté sa carrière professionnelle dans le club brésilien de Santos en 1986. Il a aussi porté les maillots du Genoa (Serie A), du Croatia Zagreb et du FC Sydney, marquant 222 buts en 853 matches professionnels.



Auteur de 55 buts en 89 sélections avec le Japon, il a pourtant été écarté de l'équipe qui a disputé sa première Coupe du monde en 1998 en France. Il s'est consolé en devenant aussi international de football en salle, en 2012, à 45 ans.