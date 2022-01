L'agent star Mino Raiola hospitalisé et opéré en urgence à Milan

Mino Raiola a été hospitalisé d'urgence en Italie pour une raison encore inconnue, annoncent la Gazzetta dello Sport et Sportmediaset. Le sulfureux agent est sous observation désormais.

L'état de santé de Mino Raiola suscite une inquiétude, alors que le célèbre agent vit des heures délicates. Le célèbre agent sportif a été admis à l'hôpital San Raffaele de Milan où il a subi une intervention chirurgicale d'urgence, rapporte la Gazzetta dello Sport. Mino Raiola, 54 ans, a été placé en observation après l'opération.

Aucune autre information sur son état de santé n'a été donnée pour le moment. Mino Raiola avait rendez-vous avec le Barça la semaine prochaine, dans le cadre d’un éventuel transfert du Norvégien Erling Haaland au club catalan.

Un adepte du clash

Mino Raiola est l’un des agents les plus influents dans le monde, qui gère un portefeuille de clients dont la valeur marchande se chiffre à plusieurs centaines de millions d’euros. Parmi les stars dont il gère la carrière, on peut citer les plus connus, Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic. Il partage avec le Suédois ce goût de la déclaration choc.

Adepte des déclarations sulfureuses, Mino Raiola nous a offert des sorties médiatiques très remarquées ces dernières années, l’Italo-néerlandais étant connu pour avoir l’insulte facile. Les gesticulations de l'agent italo-néerlandais l'ont parfois conduit à des extrémités dangereuses, allant jusqu'à qualifier Pep Guardiola de "merde".