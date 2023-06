L'équipe de Guadeloupe bat le Guyana et se qualifie pour la Gold Cup 2023

En s'imposant 2-0 face au Guyana ce mardi au Drive Pink Stadium dans l'est des États-Unis, la Guadeloupe s'est qualifiée pour la phase finale de la Gold Cup 2023, le championnat de football des nations l'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe.

Superbe victoire de la Guadeloupe, ce mardi en Floride, aux États-Unis. Face au Guyana au Drive Pink Stadium, le stade de l'Inter Miami, l'équipe guadeloupéenne de football s'est imposée 2-0 et a ainsi validé son ticket pour la Gold Cup 2023.

Ce n'est pas la première fois que la Guadeloupe se qualifie pour la Gold Cup. Si la sélection n'est pas reconnue par la Fifa et ne peut pas participer aux éliminatoires de la Coupe du monde, elle est membre de la Concacaf et peut donc participer aux compétions organisées par la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

Demi-finaliste en 2007

La Guadeloupe avait atteint en 2007, à la surprise générale, les demi-finales de la compétition. Elle avait fait l'exploit d'atteindre les quarts de finale deux ans plus tard, en 2009. En 2011 comme en 2021, année de sa dernière participation à la Gold Cup, la Guadeloupe n'avait pas passé le 1er tour.

Dans les prochains jours, l'équipe guadeloupéenne affrontera le Canada, le Guatemala et Cuba.

Au total, 16 équipes sont qualifiées dans quatre groupes de quatre équipes. Les deux meilleures de chaque poule se hissent en quarts de finale.