La Coupe d'Asie 2023 décalée à l'hiver 2024, en même temps que la CAN

La Confédération asiatique de football (AFC) a décalé la Coupe d'Asie 2023 à l'hiver 2024, alors qu'elle était censée se dérouler cet été au Qatar. Elle coïncide donc avec la CAN.

Alors qu'elle devait se dérouler entre mi-juin et mi-juillet cet été, la Coupe d'Asie 2023 a été reportée en 2024. L'AFC a dévoilé mercredi les nouvelles dates de la compétition : elle se tiendra du 12 janvier au 10 février, au Qatar comme prévu.

Huit stades ont été retenus pour accueillir l'évenement, dont six ayant été sollicités pour la Coupe du monde 2022 : le Khalifa International Stadium, l'Education City Stadium, l'Al-Thummama Stadium (Doha), l'Al-Bayt Stadium (Al-Khor), l'Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah) et l'Ahmed Ben Ali Stadium (Al Rayyan). Localisés à Doha, le Jassim Bin Hamad Stadium et l'Abdullah Bin Khalifa Stadium ont aussi été désignés. Pas de Lusail Stadium en revanche, l'enceinte de 89 000 places ayant notamment reçu la finale du Mondial 2022.

Le tirage au sort de la compétition sera effectué le 11 mai à la Katara Opera House, une luxueuse salle de spectacle de Doha. En 2019, c'est d'ailleurs le Qatar qui avait remporté la compétition organisée aux Emirats arabes unis.

La Coupe d'Asie en même temps que la CAN

La mauvaise nouvelle pour les clubs, c'est que la Coupe d'Asie intervient donc au même moment que la CAN, elle aussi reportée à l'hiver 2024 (13 janvier-11 février), ce qui impactera consiérablement les effectifs des clubs. Ceux-ci pourraient être amenés à composer sans les joueurs africains et asiatiques dont les nations sont engagées dans les compétitions.

Le cas du Stade de Reims, évidemment hypothétique à neuf mois des échéances, est tout de même criant : Dion Lopy (Sénégal), Junya Ito (Japon), Kamory Doumbia (Mali), ou Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire), tous internatinaux, pourraient tous mettre leur club entre parenthèses pendant un mois...