Ligue des champions (Asie): Grosse colère de Ronaldo et folle remontada de Al-Nassr pour se qualifier

Al-Nassr s'est offert une victoire à l'arraché contre Shabab Al Ahli, un club des Emirats arabes unis, à Riyad ce mardi soir en l'emportant 4-2 après avoir été mené 1-2 jusqu'à la 88e. Un succès qui permet à Cristiano Ronaldo et à ses coéquipiers de se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions asiatique.

Cristiano Ronaldo très énervé par l'arbitrage

Al-Nassr avait pourtant pris l'avantage après seulement 11 minutes de jeu, Anderson Talisca reprenant de la tête un corner parfait de Marcelo Brozovic. Mais les visiteurs ont égalisé sept minutes plus tard, avant que le milieu émirati Yahya Al Ghassani ne signe un doublé au retour des vestiaires.

A la pause justement, Cristiano Ronaldo s'en était vivement pris à l'arbitrage. Le Portugais a réclamé pas moins de quatre pénalties durant la première période mais n'en a pas obtenu un seul, ce qui l'a mis hors de lui. Avant de quitter la pelouse à la mi-temps il s'est adressé brutalement aux arbitres de touche, puis a jeté son brassard de capitaine avant de pousser un employé de Shabab Al Ahli qui lui demandait un selfie.

Une victoire dans le temps additionnel

Avant la reprise, l'arbitre a tenté d'apaiser les tensions avec Cristiano Ronaldo, qui en retour lui a demandé de "se réveiller". Lui et ses coéquipiers poussent pour égaliser, menés 1-2 après seulement 45 secondes de jeu dans la seconde période. L'entrée à la 88e d'Ayman Yahya, remplaçant de Ghislain Konan, va changer la donne puisqu'il envoie un centre qui permet à Sultan Al Ghannam d'égaliser 2-2.

Sur le terrain, Cristiano Ronaldo lève les bras vers les tribunes et demande à ses supporters de pousser l'équipe. Sept minutes plus tard, Anderson Talisca marque de la tête sur un nouveau centre d'Ayman Yahya et délivre Al-Nassr (3-2, 90e+5). Cristiano Ronaldo a mis sa patte sur le match, en servant bien Marcelo Brozovic en retrait après s'être enfermé seul sur un contre (4-2, 90e+7).

Une victoire à l'arraché et une qualification pour Cristiano Ronaldo qui continue d'écrire l'histoire de la Ligue des champions, désormais en Asie. Al-Nassr accède aux phases de poules de la compétition de l'AFC et sera donc dans le pot 4. Le tirage au sort aura lieu ce jeudi à 16h.