Mercato: après les imbroglios PSG et Al Nassr, accord de principe Chelsea-Galatasaray pour Ziyech

Chelsea et Galatasaray ont trouvé un accord pour le transfert de Hakim Ziyech (30 ans) mais la prudence reste de mise après les échecs de ses signatures au PSG, puis à Al-Nassr.

Enfin une porte de sortie pour Hakim Ziyech (30 ans)? Comme évoqué par Fabrizio Romano et confirmé par RMC Sport, l’international marocain est en route pour la Turquie: Chelsea et Galatasaray ont trouvé un accord de principe pour le transfert de l'international marocain. La prudence reste toutefois de mise chez les Blues, après l'imbroglio de l'hiver dernier avec le PSG et celui de l'été avec Al Nassr.

Prudence après les échecs PSG et Al-Nassr

Le 31 janvier dernier, dans les dernières heures du mercato, Paris avait échoué à finaliser le prêt de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam en raison de longues négociations et d’une série de couacs. Les Blues avaient ainsi transmis un mauvais document à Paris à deux reprises, retardant l’enregistrement du mouvement auprès de la LFP. Le club avait dépassé les délais, ce qui avait annulé la transaction et provoqué la colère des dirigeants parisiens.

Ziyech était resté à Londres où il avait joué neuf matchs entre février et mai. Sous contrat jusqu’en 2025, il est de nouveau poussé vers la sortie par ses dirigeants, engagés dans une nouvelle campagne de recrutement XXL. Une porte de sortie semblait se dessiner du côté de l’Arabie saoudite pour le natif de Dronten (Pays-Bas) dès le mois de juin.

Mais son départ à Al-Nassr, club de Cristriano Ronaldo, Sadio Mané, Seko Fofana et Marcelo Brozovic a finalement capoté. Selon certains échos, Ziyech a échoué lors de la visite médicale en raison d’un problème à son genou gauche. S’il signait enfin à Galatasaray, Ziyech évoluerait aux côtés de Mauro Icardi, Wilfried Zaha ou Dries Mertens.