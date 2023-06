La Martinique s'impose face à Porto Rico et se qualifie pour la Gold Cup

En s'imposant 2-0 face à Porto Rico ce mardi dans l'est des États-Unis, la Martinique a imité la Guadeloupe et s'est qualifiée pour la phase finale de la Gold Cup 2023.

Après la Guadeloupe face au Guyana, la Martinique s'est imposée ce mardi face à Porto Rico, décrochant son ticket pour la phase finale de la Gold Cup 2023, qui aura lieu à partir du 24 juin aux États-Unis.

En Floride, au Drive Pink Stadium, le stade de l'Inter Miami, l'équipe de Martinique a résisté aux assauts des Portoricains sous une pluie battante et a remporté le match 2-0, Brighton Labeau ouvrant le score à la 52e minute.

À cause des intempéries, la rencontre a été interrompue alors que le temps additionnel de la seconde période avait débuté.

Au retour des vestiaires, Kevin Fortune a marqué un deuxième but, assurant la victoire à la Martinique.

Quart de finale en 2002

Ce n'est pas la première fois que la Martinique se qualifie pour la Gold Cup. Si la sélection n'est pas reconnue par la Fifa et ne peut pas participer aux éliminatoires de la Coupe du monde, elle est membre de la Concacaf et peut donc participer aux compétitions organisées par la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

En 2002, la Martinique s'était qualifiée en quarts de finale. Pour ses dernières apparitions en 2013, 2017, 2019 et 2021, la sélection avait échoué au 1er tour.

Cette année, la Martinique affrontera le Salvador, le Panama et le Costa Rica. Au total, 16 équipes sont qualifiées dans quatre groupes de quatre équipes. Les deux meilleures de chaque poule se hissent en quarts de finale.

Cette nuit, la Guyane française pourra essayer d'obtenir le dernier ticket disponible, lors d'un match face à l'équipe de Saint-Christophe-et-Niévès.