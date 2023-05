River Plate dévoile une statue de Gallardo avec... d'énormes parties intimes

La sculptrice à qui l'on doit cette statue inaugurée devant le Monumental ce week-end a expliqué l'intention derrière ce choix osé.

Les statues ne rendent pas toujours grâce aux idoles qu’elles sont censées représenter, Cristiano Ronaldo l’a appris à ses dépens. Tout le monde se souvient de ce buste à l’effigie du quintuple Ballon d’or, inauguré à Madère en 2017, lequel suscite toujours autant de railleries six ans plus tard.

Ce week-end, Marcelo Gallardo, passé par Monaco et le PSG en tant que joueur, a lui aussi eu droit à sa propre cérémonie sur le parvis du stade Monumental de Buenos Aires, l’antre de River Plate, club dont il est l’entraîneur le plus titré. Sur une statue dévoilée pour l’occasion, l'emblématique technicien argentin a d’ailleurs été représenté tenant dans ses mains l'une des deux Copa Libertadores qu'il a remportées avec River Plate, en 2015 et 2018.

Un choix assumé

Mais ce n’est pas le trophée en question qui a attiré l’attention des internautes et déclenché une vague de réactions tantôt amusées tantôt sidérées. Ce serait plutôt le détail anatomique situé au niveau de l’entrejambe de Marcelo Gallardo. Un renflement des attributs sexuels assumé par la sculptrice à l’origine de cette œuvre, Mercedes Savall, qui y voit un clin d'œil au célèbre taureau en bronze de Wall Street, que l’on doit au sculpteur Arturo Di Modica.

Selon la légende, le fait de toucher les testicules de l’animal, installé près de la Bourse de New-York, apporterait chance, bonheur, et prospérité: "J’ai adhéré à ce message qui a plus à voir avec la culture populaire des supporters. C'est le football, les supporters réclament toujours aux joueurs et à l'entraîneur de montrer qu'ils en ont. J’ai voulu adresser un message subliminal à travers la sculpture", confie Mercedes Savall à infobae.

Cristiano Ronaldo avait exigé que certaines modifications soient apportées à son buste, afin que soient corrigées quelques rides trop saillantes, Marcelo Gallardo en fera-t-il autant ? "La sculpture appartient au peuple, j'ai laissé tout le monde s'exprimer. Mon travail est terminé", a déclaré Mercedes Savall, satisfaite et fière de ce travail aura occupé près de quatre ans de sa vie.