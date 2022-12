Le cancer de Pelé "progresse" annonce son hôpital, la légende du football en insuffisance rénale et cardiaque

Ce mercredi, l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo a annoncé que Pelé se trouve en insuffisance rénale et cardiaque, lui qui est hospitalisé depuis le 29 novembre dernier en raison de son cancer du côlon.

Le cancer de Pelé "progresse". Ce mercredi, l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo a annoncé que le "Roi" est en insuffisance rénale et cardiaque, ce qui lui requiert des "soins plus importants". Plus tôt dans la journée, l'une de ses filles a indiqué que le Brésilien de 82 ans allait rester ces prochains jours hospitalisé et notamment pour Noël.

Du mieux pour son infection respiratoire

Pelé est pris en charge par l'hôpital Albert Einstein depuis le 29 novembre dernier, où il avait été admis pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie après la détection d'une tumeur du côlon en septembre 2021. Le 4 décembre, Pelé lançait qu'il se sentait "fort et plein d'espoir".

Par ailleurs, l'hôpital indique qu'il y a du mieux en ce qui concerne l'infection respiratoire de l'ancien joueur de Santos. Nénamoins, aucune date de sortie n'est prévue à ce jour. "Nous vous remercions, comme toujours, pour toute l'affection que vous nous transmettez ici au Brésil et partout dans le monde, a écrit sa fille Kely Nascimento sur Instagram. Votre amour pour lui et vos prières sont un énorme réconfort car nous savons que nous ne sommes pas seuls."

Ces dernières semaines, le triple champion du monde a adressé plusieurs messages par l'intermédiaire de son compte Instagram en marge de la Coupe du monde 2022. Dimanche, il félicitait ainsi son "ami" Kylian Mbappé pour son triplé, tout en notant le sacre "mérité" de Lionel Messi.