Le fils de Ballack décède, à 18 ans, dans un accident de quad

Emilio Ballack, âgé de seulement 18 ans, a trouvé la mort dans un accident de quad au sud du Portugal. Depuis, les anciens clubs de Michael Ballack publient des messages de soutien envers l'ex international allemand.

C’est une terrible de nouvelle que l’on a apprise ce jeudi: le fils de Michael Ballack, Emilio, est décédé des suites d'un accident de quad. Le drame s'est produit au domicile familial situé près de Lisbonne (la famille avait acheté une maison là-bas). Le jeune pilote "n'était pas sur une route publique et son véhicule était le seul impliqué", a déclaré un officier aux médias portugais.

Selon le Daily Mail, Les pompiers ont dû le dégager de l'épave avant que les médecins ne tentent de le réanimer, mais leurs efforts se sont avérés vains et il a été déclaré mort sur place.

Des hommages émouvants

Le premier club a apporté son soutien à son père, l’ancien international allemand Michael Ballack, c’est Chelsea, dont il a porté le maillot entre 2006 et 2010. Plus tard dans la journée, c’est le Bayern Munich qui a publié sur son site un communiqué: Herbert Hainer, président du club, confie que "cette nouvelle est un grand choc pour toute la famille du FC Bayern et pour moi personnellement. Je connais et respecte Michael depuis plus de 20 ans, et je suis incroyablement désolé pour lui et sa famille. Je leur souhaite toute la force du monde maintenant".