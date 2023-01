Le fils de Coco Michel arrêté pour fraude à la cryptomonnaie de plus de trois millions de dollars

Selon le Télégramme, Aurélien Michel, le fils de l'ancien joueur de Guingamp Claude "Coco" Michel, a été arrêté à l'aéroport de New York le 4 janvier. Il est accusé d'une fraude à plus de trois millions de dollars auprès des acheteurs de NFT.

Le fils de Claude Michel, alias Coco, connaît des ennuis avec la justice américaine. Le Télégramme rapporte ce samedi qu'Aurélien Michel a été arrêté mercredi 4 janvier à l'aéroport JFK de New-York alors qu'il se rendait aux Émirats arabes unis, où il réside. Il est soupçonné de fraude à la cryptomonnaie, estimée à trois millions de dollars.

L'homme de 24 ans aurait escroqué des acheteurs de sa collection NFT Mutant Ape Planet, selon un document du département de la Justice américaine. L'ancien joueur de Lannion et Ploumagoar aurait procédé à un rug pull (tirage de tapis). Autrement dit: il a attiré des investisseurs vers sa collection de NFT, avant de disparaître en gardant l'argent de ces derniers.

"La communauté est devenue trop toxique"

Aurélien Michel a été présenté à un juge new-yorkais le 5 janvier. Il est accusé d'avoir "intentionnellement conçu un stratagème ou un artifice pour frauder les détenteurs individuels de cryptomonnaie, afin d’obtenir de leur part de l’argent ou des biens au moyen d’un ou de plusieurs prétextes, représentations et promesses matériellement faux et frauduleux", entre décembre 2021 et décembre 2022.

Pour sa défense, le fils de Coco Michel affirme qu'il n'a jamais eu "l'intention de 'tirer le tapis'", ajoutant que "la communauté est devenue beaucoup trop toxique".