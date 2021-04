Le sport face au coronavirus en direct: la Coupe du monde plongeon reportée en mai à Tokyo

La Coupe du monde de plongeon, qui sert aussi d'épreuve de qualification pour les Jeux olympiques, aura finalement lieu à Tokyo en mai, deux semaines plus tard que prévu, ont annoncé samedi les organisateurs. La semaine dernière, la Fédération internationale de natation (Fina) avait annoncé renoncer à organiser cet événement à Tokyo en raison des restrictions liées à l'épidémie de coronavirus.

Les épreuves, qui devaient avoir lieu du 18 au 23 avril, ont finalement été reportées du 1er au 6 mai, toujours à Tokyo, ont précisé les organisateurs et la Fina. Mais, le marathon de natation, épreuve également qualificative pour les JO et prévue à l'origine le mois prochain à Fukuoka au Japon, aura finalement lieu à Setubal, au Portugal, les 19 et 20 juin, selon les mêmes sources. Une série d'événements sportifs qualificatoires pour les JO de Tokyo, qui doivent s'ouvrir le 23 juillet, ont été supprimés en raison des restrictions à l'entrée des voyageurs au Japon.