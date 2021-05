Le sport face au coronavirus en direct: le Mondial de hockey féminin décalé au mois d'août

Le championnat du monde féminin de hockey sur glace, prévu au Canada mais reporté à plusieurs reprises depuis l'an passé à cause du Covid-19, a été reprogrammé du 20 au 31 août dans un pays à déterminer, a annoncé vendredi la Fédération internationale (IIHF).

Initialement planifiée en 2020 dans les villes de Halifax et Truro, en Nouvelle-Ecosse, la compétition avait été reportée une première fois au mois d'avril 2021, puis une deuxième fois du 6 au 16 mai. Mais les autorités de cette province de l'Est canadien ont été contraintes de l'annuler en raison de la crise sanitaire.

"Les joueurs, les équipes, les Fédérations canadienne et internationale ont été placés dans une position difficile en raison de cette dernière annulation soudaine", a déclaré le président de l'IIHF, René Fasel.

"Mais ce n'est pas une excuse pour faire fonctionner ce tournoi dans la demi-mesure. Nous avions besoin d'un éventail de dates qui puisse convenir aux équipes et qui permette également une couverture médiatique complète ainsi qu'une chance pour les spectateurs de pouvoir assister aux matches", a-t-il ajouté.

M. Fasel a expliqué que certaines équipes souhaitaient que l'événement ait plutôt lieu en septembre, mais que le créneau du mois d'août a été choisi parce que quatre équipe - le Danemark, l'Allemagne, la Hongrie et la République tchèque - doivent ensuite participer en novembre à un tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de Pékin (4-20 février 2022).

"Nous avons franchi une première étape importante en trouvant les dates optimales pour organiser cet événement et nous allons maintenant passer à l'étape suivante en choisissant un lieu approprié", a conclu René Fasel, ajoutant qu'un nouveau pays-hôte devrait être choisi "dans les semaines à venir". Pays-phare du hockey sur glace, le Canada compte dix titres mondiaux à son palmarès mais n'a plus été sacré depuis 2012. Les cinq dernières couronnes mondiales et le dernier titre olympique ont été raflés par les Etats-Unis.