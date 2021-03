Le sport face au coronavirus en direct: un an après PSG-Dortmund, le huis clos est devenu la norme

Le 12 mars 2020, le PSG recevait le Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des champions dans une ambiance inédite. Face à l'explosition des cas de coronavirus, la rencontre avait dû se jouer à huis clos, incitant plusieurs centaines de supporters parisiens à se masser aux abords du Parc des Princes pour un soutien un peu plus lointain que d'habitude mais assez bruyant. Un an plus tard, les stades vides sont devenus la norme en pleine crise sanitaire et le PSG accueillera le FC Barcelone sans spectateur, ce mercredi soir (21h, sur RMC Sport).