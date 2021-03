Le sport face au coronavirus en direct: changement de programme pour les Bleus avant le match face à l'Ukraine

Bienbvenue dans notre direc consacré aux impacts du coronavirus dans le monde du sport. Depuis samedi, 16 départements sont de nouveau confinés mais Jean-Michel Blanuquer, ministre de l'Education nationale et des Sports, a annoncé la réouverture des gymnases et des piscines pour les activités sportives à l'école. La pratique sportive en plein air reste autorisée de manière individuelle dans un rayon de dix kilomètres autour du domicile et sans limlite de temps.